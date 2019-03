Milijarderja delavcem nista plačevala nadur

Šejkinja Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani in njen mož bosta morala na sodišče.

Katarski emir šejk Tamim bin Hamad Al Thani je eden najbogatejših ljudi na svetu.

Iz Dohe se je z možem preselila v prestižno newyorško četrt.

Njen brat emir šejk Tamim bin Hamad Al Thani, ki je velik ljubitelj nogometa, je leta 2011 kupil francosko nogometno ekipo Paris Sain-Germain.

Ena vrstna hiša ji ni bila dovolj, pa je kupila kar celotno stavbo. FOTOGRAFIJE: Guliver/getty Images

Sestra vladajočega katarskega emirja, šejkinja, in njen mož bosta morala kmalu na sodišče, saj so se kar trije njuni nekdanji zaposleni odločili, da ju tožijo.Bogataša sta menda grozljiva delodajalca, nekdanji osebni trener, varnostnik in inštruktor pa trdijo, da so morali delati dolge nadure, na teden se jih je menda nabralo kar sto, za katere nikdar niso dobili plačila, prav tako trojica ni bila zadovoljna, ker sta jima odrekla proste dneve, sploh kadar so bili z njima na potovanjih, tako uradnih kot zasebnih.»Delavci so bili prisiljeni podpisati pogodbe, v katerih je bilo zapisano, da jim na potovanjih z družino ne pripadajo prosti dnevi. V tem času morajo biti zaposleni na razpolago ves čas, in to brez dodatnega plačila,« med drugim piše v tožbenem zahtevku.Inštruktorje zoper par vložil še eno tožbo, in sicer zaradi neupravičene odpovedi delovnega razmerja, češ da sta ga Katarca odpustila, potem ko se je pritožil zaradi neizplačanih nadur. Trojica zdaj zahteva, da se jim izplača vse, kar jim pripada, to bi naneslo več tisoč evrov na osebo.Seveda Al Thanijeva, eden najbogatejših kraljevih parov na svetu, vse očitke zavračata. Koliko je par dejansko vreden, ni znano, menda pa Al Mayassa, ki dela kot vodja katarskih muzejev, letno zasluži skoraj milijardo dolarjev, medtem ko ima njena družina več milijard evrov premoženja. Samo v Londonu imajo v lasti več nepremičnin kot britanska kraljica!Al Mayassin brat emiršejk, ki je velik ljubitelj nogometa, je leta 2011 kupil francosko nogometno ekipo Paris Sain-Germain, predlani pa je ekipa kupila brazilskega nogometašaza vrtoglavih 232 milijonov evrov. Al Mayassa trenutno živi v New Yorku, ob selitvi je s seboj prinesla vse razkošje, ki ga je bila vajena v domači Dohi.Zadovoljila se denimo ni z le eno vrstno hišo v prestižni soseski Upper East Side, ampak je kupila kar celotno stavbo in jo spremenila v ogromno domovanje, v katerem ne manjka pokriti bazen, na strehi pa se razprostira 790 kvadratnih metrov velika terasa. Leta 2017 sta z možem kupila še eno nepremičnino nedaleč stran in vanjo vselila zaposlene. Zanjo sta odštela 34 milijonov evrov.