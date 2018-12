Miley in Liam za praznike na skrivaj poročena

Bratje so nazdravljali. FOTO: Instagram

Rezanje poročne torte? FOTO: Instagram

2012.

leta sta se zvezdnika zaročila.

Zvezdnika naj bi si večno zvestobo obljubila v Tennesseeju.

Prazniki so prinesli govorice, da naj bi se na intimnem in skrivnem domačem obredu 23. decembra poročilain. Večno zvestobo naj bi si zaobljubila na debelih pet milijonov evrov vrednem posestvu v Franklinu v ameriški zvezni državi Tennessee. Plaz govoric se je sprožil v ponedeljek, ko sta na spletu objavila fotografijo, na kateri je videti, kot da v svoji kuhinji režeta poročno torto.Na drugem posnetku pa lahko vidimo 28-letnega Liama, kako z bratomainnazdravljajo z žganimi pijačami. Miley je prečudovito hišo v svojem rojstnem mestu kupila avgusta 2017, dve leti zatem, ko se je parček znova združil. Gre za mogočno, 650 kvadratnih metrov veliko hišo s petimi spalnicami in štirimi kopalnicami ter bazenom in tremi garažami.Pri obredu naj bi bili poleg bratov še Mileyjina mamater njeni sestriin. Domišljijo ljubiteljev ameriške glasbenice in igralke je podžgala prav 18-letna Noah, ki na enem izmed posnetkov strmi v kamero in je vsa objokana. Nekaj dni pozneje naj bi poroko potrdil tudi njun skupni prijatelj. Na fotografiji, ki jo je objavil na spletu, je videti tudi balone z napisom Gospod in gospa, kar naj bi bil še en dokaz, da sta se poročila. Dan po domnevni poroki je tudiobjavil posnetek z verande omenjene hiše, kar pomeni, da je bila zbrana vsa njena družina.Miley in Liam sta skupaj že več let, vendar sta se vmes večkrat razšla.Miley in Liam sta poroko potrdila z objavo na Instagramu, kjer je objavila poročne fotografije.https://www.instagram.com/p/Br3kgPKn0yN/Prvič sta se zaročila leta 2012, igralec naj bi imel težave z njenim divjim življenjskim slogom, vmes je ljubimkala tudi z dekleti. Dokončno naj bi ju združila pretresljiva izkušnja, ko sta v nedavnih požarih, ki so pustošili po Kaliforniji, izgubila dom v Malibuju. »Strinjala sta se, da njuna zaroka traja že predolgo, zato sta se odločila, da je čas za poroko,« je povedal vir blizu paru. V začetku meseca je Miley razkrila, da ju je izguba dva milijona evrov vrednega doma v Malibuju zgolj zbližala.»Še nikoli ga nisem ljubila bolj kot zdaj,« je povedala zvezdnica. »Med požarom je bil neverjeten. Vse živali je spravil v svoj kamion. Pujse je dal v lesene zaboje. Vprašala sem ga, kako jih je sploh spravil ven. Rekel je, da je bil edini način, da je vzel cev in jih z močnim curkom škropil v rit. Tako jih je pregnal na varno, genialno.«