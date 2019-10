Miley Cyrus spet samska

Chris (levo) se boji, da Hollywood duši Liama. FOTO: Instagram

Februarja sta se Liam in Miley udeležila podelitve oskarjev.

1 mesec je trajala zveza z blogerko Kaitlynn Carter.

Potem ko je končala komaj mesec dni dolgo zvezo z 31-letno blogerko, je 26-letna pevkasporočila, da se bo poslej posvetila le karieri in da trenutno noče biti v resnem razmerju. Vsak dan sta se zabavali, a to ni to, kar je hotela, je pristavila. "Prekinili sta razmerje, a sta še vedno prijateljici. Vedno sta bili prijateljici in sta bili na voljo druga drugi, ko sta se ločevali. Zdaj pač nista več v romantični zvezi," je povedal neki vir, ki je blizu zdaj že nekdanjemu paru.Kaitlynn se je nedavno ločila od 36-letnega, sina 69-letne, Miley pa od 29-letnega igralca. Dva dni, preden je Miley 10. avgusta sporočila, da se ločuje, je Kaitlynn na družabnih omrežjih delila njune fotografije z jahte, ko so ju paparaci ​ujeli med poljubljanjem, pa se je odločila priznati, da je njenega zakona nepreklicno konec. Povedala je, da je naredila precej napak, da pa se je trudila odnos z Liamom spraviti v red. "Lahko sprejmem dejstvo, daživljenje, ki sem ga izbrala, pomeni, da moram živeti popolnoma odprto in transparentno, ga deliti z vsemi oboževalci in javnostjo. Vendar ne morem sprejeti tega, da drugi govorijo, da lažem, da bi prikrila napake, ki jih nisem zakrivila. Ničesar ne skrivam. Ni skrivnost, da sem se kot najstnica in v zgodnjih dvajsetih vedno rada zabavala. Kadila sem travo, eksperimentirala z drogami. Nisem popolna in taka niti nočem biti," je povedala pop zvezdnica. "Ko sem bila mlajša, sem partnerje tudi varala, v videospotu sem bila gola, na internetu je veliko mojih golih fotografij," je dodala. Viri so komentirali, da pravi razlogi za razpad zveze in konec zakona ležijo v Liamovem razvratu in Mileyjini nezvestobi. Pevka, še pravijo, je menda poskušala rešiti zakon, a nikakor ni mogla sprejeti dejstva, da mož veliko popiva in uživa droge. "Kot nekdanji odvisnici ji je bilo težko gledati, kaj počenja, in tega preprosto ni več mogla prenašati," je bilo slišati.Samski Liam se po razpadu zakona, za obstoj katerega naj bi se boril tudi sam, ni veliko pojavljal v javnosti, zlomljeno srce si celi v Avstraliji s pomočjo bratain svakinje, ki sta poročena že skoraj devet let. Chris in Elsa pravita, da razumeta, kako se počuti Liam: nekaj let sta živela v Los Angelesu, potem pa se leta 2014 preselila v Avstralijo, v Byron Bay. Bojita se, da ga hollywoodsko življenje duši, zato ga nameravata v državi tam spodaj zadržati čim dlje.