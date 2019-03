Meghan upa, da se bodo s prihodom otroka končali spori

Meghan in princ Harry že odštevata dneve, ko se jima bo pridružil novi družinski član. Ali bo to deklica ali deček, ni znano, bo pa otrok, kot kaže, pomagal zgladiti nesoglasja, ki so pred poroko vojvode in vojvodinje Susseške izbruhnila v družini Markle. Meghanin prijatelj je britanskemu časniku namreč razkril, da vojvodinja upa, da se bo po rojstvu otroka vse spremenilo, želi si, da bi imel malček stike z dedkom in tudi z njeno polsestro Samantho Markle, ki sicer ravno za obdobje, ko bo postala teta, načrtuje izid knjige o vojvodinji, v njej pa naj bi razkrila marsikatero umazano podrobnost o njej.



»Meghan razume, kako težko je biti v središču pozornosti, ko te na vsakem koraku zasledujejo paparaci. Zaveda se, da njena družina ni bila pripravljena na vse, kar bi doletelo tudi njih, ko bo postala članica britanske kraljeve družine, zato so storili mnogo napak. Žalosti jo, da so stvari ušle izpod nadzora, in upa, da bodo po prihodu otroka lahko popravili odnos. Ona bo tista, ki bo storila prvi korak, očeta, sestro in preostale sorodnike namerava povabiti v Veliko Britanijo na obisk. Upa in moli, da bo ta otrok znova združil družino,« je dejal prijatelj 37-letne vojvodinje, ki je menda več kot začudena nad informacijami, da povsem ignorira družino – tako naj bi namreč Samantha in Thomas Markle govorila v javnosti. »Tudi preden je spoznala princa, Američanka ni imela veliko časa za družinska srečanja, saj je večino časa snemala serijo Nepremagljivi dvojec v Kanadi, zato je presenečena nad javnimi pozivi sestre in očeta, naj jih obišče in z njimi preživi praznike. Tega niti v preteklosti ni počela pogosto, in takrat se je zdelo, da je ostalim tako prav. Podpirali so njeno kariero, nihče se ni pritoževal, da ji ne ostaja velika časa zanje,« dodaja prijatelj nekdanje igralke, ki svojega prvega otroka pričakuje konec aprila oziroma v začetku maja. Do takrat naj bi se zakonca preselila na posest Frogmore, kjer urejata otroško sobico, a trenutno še živita v koči ob Kensingtonski palači.