Meghan lepša od Kate, Harry od Williama

Potem ko so strokovnjaki, med katerimi je kar veliko matematikov, ki se ukvarjajo s popolnimi razmerji človeških obrazov, pod drobnogled vzeli članice britanske kraljeve družine, so zdaj na vrsto prišli še moški. Med nežnejšim spolom je naziv najlepše oziroma tiste z najbolj simetričnim obrazom dobila Meghan Markle pred vojvodinjo Kate, zdaj pa je vodilno mesto med moškimi zasedel tudi njen bodoči mož. Princ Harry je namreč premagal svojega starejšega brata, princa Williama, z naslovom najprivlačnejši mladi plemič. Harryjev obraz, tako je izračunal ter izmeril strokovnjak za lepotno kirurgijo, je dobil 81,4 točke od sto, kar pomeni, da so njegove oči, obrvi, nos, ustnice, brada, čeljust in oblika obraza zelo blizu temu, kar je po zlatem rezu popolnost.



Tesno za petami je svojemu mlajšemu bratu princ William, ki je zbral 80,9 točke, na tretjem mestu se je z 80,4 točke znašel kraljičin vnuk Peter Phillips, precej za njim pa s 76,7 točke mož njegove sestre Zare Phillips in nekdanji igralec ragbija Mike Tindall. Z uporabo računalniškega programa je obrazne poteze in razmerja moških natančno izmeril lepotni kirurg in strokovnjak Julian De Silva. »Kateri Dianin sin je bolj privlačen, je debata, ki se vleče že skorajda od njunega otroštva, zdaj pa je odgovor ponudila znanost,« je dejal De Silva. »Princ Harry ima osupljivo simetričen obraz in je zelo blizu tistemu, ki so ga stari Grki, ki so izumili zlati rez, imeli za popolnega. Še posebno izstopa oblika njegove brade, skoraj popolna dolžina obraza ter razdalji med njegovim nosom in ustnicami ter očmi,« je še pojasnil kirurg. Harryjev brat William je dobil denimo izjemno dobre ocene za obliko in položaj nosu ter položaj oči, a mu je nekoliko daljši obraz od Harryjevega odnesel zmago. »Sin princese Anne Peter Phillips se je tudi dobro odrezal, predvsem po zaslugi skorajda popolnih razdalj med usti, očmi in čelom. Mike se je na zadnje mesto uvrstil zaradi svojega nosu, ki je povsem ukrivljen zaradi številnih poškodb, ki jih je dobil kot igralec ragbija,« dodaja De Silva.



Harryjeva zaročenka Meghan je, kažejo številke, še veliko privlačnejša od svojega bodočega moža, dosegla je 87,4 točke, vojvodinja Cambriška je na drugem mestu s 86,8 točke, Zara Phillips pa jih ima 81,6.