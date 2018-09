Megan se požvižga na kraljičina pravila

AP Na nedavni predstavi je pokazala vitke noge. FOTO: AP

Meghan rada obleče hlače. FOTO: Guliver/getty Images

Ramena morajo biti zakrita. FOTO: Guliver/getty Images

Kraljica ne odobrava kril, ki segajo previsoko nad koleno, previsokih pet, čevljev s polno peto, črnih oblačil, golih ramen in nog.

Potem ko sta se vojvoda in vojvodinja Susseška vse poletje v glavnem skrivala, sta se pred dnevi znova pojavila v javnosti. V Londonu sta obiskala gledališko predstavo ter poklepetala s scenaristom in igralci.Otočani, ki imajo do nove članice kraljevih še vedno mešane občutke, so težko čakali, da bodo znova lahko videli zakonca, a jih je vojvodinja razočarala; za večerno predstavo jeizbrala črno obleko, za katero so se mnogi strinjali, da je izjemno elegantna in bi bila na rdeči preprogi videti odlično, ni pa primerna za članico kraljeve družine.Dame na britanskem dvoru nimajo napisanih pravil, kako se oblačiti, a kraljica je dala vsem že davno vedeti, kaj bo dovolila in česa ne. Njena pravila upoštevajo prav vse dame, celo princesa, ki je rada počela stvari po svoje, jih je spoštovala. Le Meghan se ne da.Med Otočani je završalo že na dan, ko sta sjavno oznanila zaroko, saj 36-letnica tedaj ni nosila hlačnih nogavic. Brez njih na javne dogodke ne pride nobena članica kraljeve družine, a Američanka takrat to še ni bila in Britanci so bili prepričani, da bo po poroki drugače. A so se zmotili.Na nedavni predstavi se je namreč pojavila ne le brez nogavic, temveč tudi s krilom, ki ji je segalo precej višje nad koleno, kot bi bilovšeč. Za nameček je vojvodinja izbrala črno, barvo, ki jo kraljica menda sovraži in je noče nikjer v svoji bližini. Ni bilo prvič, da Meghan pri izbiri oblačil ni upoštevala kraljice.Nekdanja igralka se na javnih dogodkih namreč pogosto pojavi v hlačah, ki jih kraljica prav tako nerada vidi na ženskah svoje družine. Tudi oblačilom, ki odkrivajo ramena, bi se morale dame z dvora izogibati, Meghan pa jih kljub temu z veseljem obleče.Se pa nova članica kraljevih drži pravila, da morajo biti nohti kratko pristriženi in nevtralnih barv, najbolje kar naravni, sicer pa nežno rožnati. Niti čevljev s polno peto, ki jih vladarica pač sovraži, Meghan ne nosi, saj niti njej niso všeč, se bo pa morala vojvodinja na bližajočem se obisku Avstralije in Nove Zelandije menda odpovedati tako ljubim ji vrtoglavim petam, saj naj bi ji svetovalci dejali, da so za dnevne obiske bolj primerne nižje petke.