Medeni tedni kot v peklu

instagram Ko sta vendar prestopila mejo platonskega prijateljstva, sta bila le prijatelja za seks brez obvez. FOTO: instagram

instagram Imata pravljični zakon in sanjsko družinico. FOTO: instagram

Veljata za pravljičen par, pa vendar njuni začetki niso obetali čarobne ljubezni. Ko sta seinmed snemanjem serije Oh, ta sedemdeseta spoznala pred 20 leti, je lepotica v njem videla zgolj soigralca in prijatelja. A čeprav jo je leta pozneje ob pogledu nanj vendar zaščemelo v trebuhu, ji je Ashton sprva želel urediti zmenek s svojim prijateljem. Ko pa sta prestopila mejo platonskega prijateljstva, sta se, oba nepripravljena na resno zvezo, odločila, da bosta le prijatelja za seks. Vsaj dokler ni Ashton po treh mesecih odšel na zmenek z drugo. »Bilo je, kot bi me kdo boksnil v trebuh. V tistem trenutku sem spoznala, da ga ljubim ter da moram ali končati najin dogovor ali pa mu vse priznati.« Odločila se je za slednje, Ashton pa ji je že naslednji dan predlagal, da se vselita skupaj. Kaj hitro so jima zadoneli še poročni zvonovi. Ti so bili vse prej kot medeni, saj je šlo narobe vse, kar je lahko šlo.Pa začnimo na začetku, leta 1998, ko sta se prvič uzrla. On je v njej videl eno najlepših žensk, ona le prijatelja. In pri slednjem sta ostala. »Bila sva v stikih, a nanj nikoli nisem pomislila v romantičnem smislu. Do tiste podelitve nagrad, ko sem od zadaj zagledala nekega moškega, na katerem mi je pogled obstal kot prikovan. In ko se je obrnil, mi je vzelo sapo, bil je prelep. Hkrati pa nisem mogla verjeti, da je to moški, ki ga poznam že leta. A on me je tedaj le želel predstaviti enemu od svojih prijateljev. Čeprav se je na koncu vse razpletlo tako, da sem pristala pri Ashtonu doma in odšla šele naslednje jutro,« je zajadrala v usodno noč, ko se je vse začelo spreminjati. Čeprav sta se dogovorila, da ne bosta par. »Dogovorila sva se, da se bova le dobivala brez obvez in se zabavala. Oba sva bila samska, zaupala sva si in drugega nisva ne želela ne potrebovala.« No, dokler se ni odločil za zmenek z drugo, kar jo je spodbodlo, da je sama sebi in nato njemu priznala čustva. In pravljica se je lahko začela. Skoraj.Julija 2015 sta si obljubila večnost. In kot veli tradicija, so poročnemu slavju sledili medeni tedni. A zanju so bili vse prej kot medeni. Odločila sta se za popotovanje z avtodomom – ne nazadnje sta s seboj vzela njuno tedaj desetmesečno prvorojenko–, kar je bila prva napaka. Druga, da je Ashton povabil tudi svoje starše. Nato so sledile še druge napake in okvare. »Avtodom, ki sem ga najela, je bil kot majhna konzerva na kolesih. Po le nekaj urah vožnje, ravno smo za sabo pustili Los Angeles, se je pokvarila klima, zunaj pa je bilo peklensko vroče.« In če je šla že klima, jo je zagodla še navigacija.»Pripeljala nas je na cesto, ki to sploh ni bila, na nekakšno stransko, gasilsko pot čez goro. Morali smo skočiti iz avtomobila in pešačiti več kilometrov, medtem ko je moj tast vozil avtodom, Ashton pa ga je usmerjal, saj je bila cesta zaradi nedavnih poplav povsem razrita in posejana s skalovjem.« Čeprav je vrhunec nočne more šele sledil. Ashtonova mama, ki je bila odgovorna za rezervacijo nastanitve v Napa Valleyju, se je zanesla na že precej stare vodnike. »Pristali smo v kampu tik ob dveh zaporih. In to je bilo konec našega potovanja. Tako Ashton kot jaz sva se strinjala, da se predava.«