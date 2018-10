Med protesti aretirali slavno igralko

Alyssa Milano ni molčala

Glas podpore je Blasey Fordovi namenila tudi igralka Alyssa Millano. »Verjamem ji!« je kratko in jedrnato čivknila in se sredi tedna z več drugimi žrtvami zlorabe zbrala pred pisarno senatorke Susan Collins, kjer je s svetom delila svojo zgodbo. Ne le da je bila v filmski meki večkrat priča spolnemu nadlegovanju, zaradi česar je lani popularizirala gibanje #MeToo. Zdaj je razkrila, da je bila prvič napadena že kot 19-letno dekle. »Bila sem na koncertu priljubljenega pop zvezdnika, ki je množici naročil, naj me obkoli. Ljudje so se gnetli, nisem mogla dihati, ko sem od zadaj začutila tujo roko pod mojim krilom. Večkrat me je udaril v vagino. Za pomoč sem prosila varnostnike, a so le odkimavali z glavo. Uspelo se mi je preriniti na oder in pobegniti napadalcu. Obrnila sem se, gledala množico, a nisem vedela, kdo je bil.«

Odkar je pred približno letom dni več kot 80 žensk razkrinkalo filmskega producentakot nenasitnega in neusmiljenega spolnega nadlegovalca, stopajo žrtve spolnega nasilja iz teme. Prejšnji teden je profesorica psihologijeobtožila, kandidata za vrhovnega sodnika ZDA, da jo je pred 36 leti pijan napadel in grobo otipaval. Obtožbam se je pridružila, ki trdi, da se jo je pred leti med študentsko zabavo razgaljen prisilil, da se dotakne njegovega uda,pa je razkrila, da je bil Kavanaugh del skupine moških, ki so omamili in skupinsko posilili žensko. Težke obtožbe je Kavanaugh zavrnil, ovrgla jih je tudi preiskava FBI, tako da je senatni odbor prižgal zeleno luč in razpisal glasovanje o kandidaturi. To je na noge dvignilo več kot tri tisoč ljudi, ki so šli na ulice, med njimi sta bili igralkain manekenka. Zaradi glasnega nasprotovanja Kavanaughu sta pristali za zapahi.»Spoštujte ženske ali pa pričakujte naš odpor,« je s plakatom pred Kapitolom marširala Emily Ratajkowski, v protestnih vzklikih se ji je pridružila Amy Schumer, s katero sta se spoprijateljili med snemanjem filma Počutim se lepo. V protestih sta nadaljevali do senatne zgradbe Hart, pred katero se je Schumerjeva, tudi sama žrtev posilstva, ko jih je štela komaj 17, obrnila proti množici. »Ne glede na današnji izid nas ne bodo ustavili, vedno znova bomo dvigovali svoj glas. Ostanimo skupaj v tem boju in se borimo, kajti zmagali bomo!« je tulila. »Kdor podeli svoj glas Kavanaughu, pravi, da ženske ne pomenijo nič!« je še zadonelo, ko si je pot utrla v senatno stavbo, tam pa jo je ustavila kongresna policija. Na vprašanje, ali želi, da jo aretirajo, je odvrnila: »Da.«Med več kot 300 protestniki v priporu se je znašla tudi Emily Ratajkowski. »Aretirali so me, ker sem protestirala proti moškemu, ki ga je več žensk obtožilo spolne zlorabe. Moški, ki škodujejo ženskam, ne bi smeli zasedati pomembnih položajev,« je delila s svojimi skoraj 20 milijoni sledilcev na instagramu.Zvezdnike se močneje in glasneje sliši kot običajne smrtnike. Kar je s pridom izkoristila tudiin z več tisoč somišljeniki korakala skozi ameriško prestolnico. »Ponosna, da sem lahko tu s pogumnimi žrtvami zlorabe, ki so preživele, in ljudmi, ki jim je mar za našo državo,« je čivknila