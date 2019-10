Matt Damon je zavrnil rekordnih 250 milijonov

Matt Damon dokaj nespametno zavrača vloge.

Na Camerona lahko pozabi

10 odstotkov od prihodka mu je obljubil filmar.

je pred leti zavrnil vlogo v Gospodarju prstanov (ker ni razumel scenarija) in se tako nehote odpovedal večmilijonskemu zaslužku, a kljub temu ni zapravil takšne priložnosti kakor. Ta bi bil namreč danes bogatejši za četrt milijarde, če bi sprejel vlogo v Avatarju!Kot je pojasnil simpatični igralec in oče štirih hčera, mu jenadvse polaskal, ko je izrazil željo, da nastopi v glavni vlogi v revolucionarnem filmu. »Rekel mi je, da me ne vabi zato, ker sem znan igralec, ampak da preprosto vidi mene v tej vlogi. Če v filmu ne bom nastopil jaz, bo vlogo ponudil neznanemu igralcu. Meni pa je obljubil deset odstotkov od prihodka,« se spominja Damon in nadvse obžaluje zajeten honorar, ki bi glede na neverjetni Avatarjev uspeh dosegel rekordnih 250 milijonov dolarjev.No, Damon je iz neznanega razloga ponudbo zavrnil (morda se je tudi on kakor Connery težko prebijal skozi zapleteno zgodbo?), vloga pa je potem neznansko razveselila, čeprav sloviti režiser in producent pri izplačilu njegovega honorarja še zdaleč ni bil tako radodaren. »Odpovedal sem se velikanskemu znesku, še vedno ne morem verjeti! Cameron mi je takrat pojasnil, da je do Avatarja ustvaril samo šest filmov in da se projektov loteva zelo preudarno, zato da je prepričan, da sem jaz pravi za tisto vlogo. Ampak takrat ga nisem vzel dovolj resno. Ne samo da sem zavrnil bajni honorar, verjetno sem si tudi zaprl vsa vrata do prihodnjih Cameronovih filmov!« še vedno stoka Damon, ki mu drugih filmskih projektov, tudi zelo uspešnih, ni zmanjkalo, a lahko na Avatarja (ki je vse do letos, ko so ga izrinili Maščevalci, kraljeval na seznamu najbolj dobičkonosnih uspešnic), pa čeprav so napovedana še štiri nadaljevanja, najverjetneje pozabi.»Še vedno me zaboli, ko pomislim, kakšno priložnost sem zapravil, a tudi to te lahko doleti v igralski karieri. Sicer pa, moji otroci niso lačni, moji družini nič ne manjka,« se tolaži Damon, ki pa je po Avatarju zamočil še vsaj enkrat. Zaradi drugih projektov (Marsa, ki je pogorel) se je odpovedal glavni vlogi v drami Manchester By the Sea, nastop pa je, ki ga je zamenjal, prinesel oskarja.