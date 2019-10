Mama in prvorojenka skupaj v kriminalki

Morda bo sledila še ena sezona.

Prelevila se bo v zdravnico

6

epizod prenovljene serije je naletelo na dober odziv.

Največji uspeh je igralka doživela z nanizanko Moja super sestra.

Izvirna serija v devetdesetih ji je prinesla številne igralske priložnosti, kot kaže, pa jedobro unovčila tudi nastop v BH90210. Septembra se je slovita zasedba vrnila na male zaslone s šestimi epizodami, igralki, ki je zaslovela kot Kelly Taylor, pa so se odprla nova vrata v svet filma. Nastopila bo v kriminalki, družbo pa ji bo delala njena že odrasla hčiGarthova je po koncu desete sezone serije, v kateri so se prepletali ljubezenske spletke, prijateljstvo, rivalstvo in družinski odnosi premožnih in malce manj premožnih družin na elitnem Beverly Hillsu, nastopila v več televizijskih filmih, največji uspeh pa je doživela z nanizanko Moja super sestra, v kateri je imela glavno vlogo. Pozneje se je umaknila iz javnosti in se posvetila družini, no, izjema je bil le nastop v šovu Zvezde plešejo, kjer se je odlično uvrstila v polfinale.Toda spomini na serijo in klici oboževalcev so bili preprosto preglasni, zato je v družbi preostalih zvezdnikov, z izjemno pokojnega, privolila v novih šest epizod BH90210, glede na odličen odziv gledalcev pa vse kaže, da bodo producentje ponudili še eno sezono.Do takrat bo 47-letna Jennie Garth iskala druge igralske priložnosti, kriminalka Your Family in Your Life pa jo bo postavila v vlogo matere in žene, ki se ji svet obrne na glavo po nenadni smrti moža Davida. Upodabljala bo zdravnico Kathy, ki skupaj s hčerko April (to bo upodabljala prav njena hči Luca) raziskuje nenavadne okoliščine Davidove smrti, s skrivnostjo, ki jo razkrijeta, pa na kocko postavita svoje lastno življenje, saj stopita na rep nevarnemu milijarderju. V filmu se bodo materi in hčeri pridružili šein, premiero pa bo kriminalka doživela še letos.Luca Bella je najstarejša hči iz Jenniejinega zakona z igralcem, s katerim je bila poročena 11 let, skupaj sta imela še dve hčerki. Igralka je bila prej dve leti poročena z glasbenikom, zdaj pa je že v tretjem zakonu, in sicer z igralcem