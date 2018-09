Macaulay Culkin prosjači za vlogo

Ekipa težko pričakovanega filma FOTO: PR

Film dviguje veliko prahu že pred premiero.

Med njegove najuspešnejše filme nedvomno spadata filmska serija Sam doma in komedija Mali bogataš, a od takrat ni več nastopal v visokoproračunskih filmih. Sprva naj bisam zavračal snemanje tovrstnih filmov, zdaj pa naj bi si ponovno želel skočiti na velika platna.To je nedavno javno potrdil, ko je izrazil željo, da bi nastopil v katerem od nadaljevanj franšize Magične živali. V četrtek je 38-letni zvezdnik na twitterju neposredno nagovoril vir sveta Harryja Potterja in prosil, naj mu priskrbi vlogo.Pred tem je Macaulay, ki ga lahko občudujemo v Aladinu, pohvalil izbor Rowlingove za Nagini, ki jo je upodobila južnokorejska igralka. Nedavno je ponovno združil moči z Greenom in nastopil v filmu Changeland, pri katerem so sodelovali šein njegova punca. To bo prvi film, ki ga bo Green posnel po lastnem scenariju. Datum premiere še ni postavljen, je pa film že v postprodukciji.Je pa zato že veliko več znanega o filmu Magične živali: Grindelwaldova hudodelstva, saj bo premiera 16. novembra. V njem ponovno nastopatain, zasedbi pa se bo prvič pridružilkot Albus Dumbledore. Prvi film Magične živali je prišel na velika platna leta 2016 in bil velika uspešnica, saj je prinesel okoli 690 milijonov evrov zaslužka.No, z novim filmom pa je vrsta težav, predvsem zaradi dejstva, da Azijka igra Nagini, ki se bo pozneje spremenila v Mrlakenštajnovo kačo. To naj bi bilo rasistično dejanje, saj bo s tem postala sužnja belega gospodarja. Seveda gre za neumnost, ki je zrasla v prerazgreti ameriški atmosferi, kjer bijejo kulturni boj. Rowlingova je pojasnila, da so naga kače mitološka bitja iz indonezijske mitologije, zato se kača imenuje Nagini.