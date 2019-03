Luke Perry umrl po možganski kapi

Umrl je uporniški Dylan, za katerim so vzdihovale najstnice.

Pri seriji Riverdale ne vedo, kako ob nepričakovani Perryjevi smrti nadaljevati.

Zaradi zdravstvenega preplaha pred štirimi leti je Luke začel slediti smernicam zdravega življenjskega sloga.

Najstniška serija Beverly Hills 90210 ga je izstrelila med zvezde.

52 let je bil star zvezdnik.

Konec tedna je ameriški igraleczaradi možganske kapi pristal v bolnišnici v Burbanku v Kaliforniji. Podrobnosti njegovega zdravstvenega stanja niso bile znane, jasno pa je bilo, da je zelo resno.Zvezdnika naj bi zdravniki dali v umetno komo, da bi si opomogel, toda v ponedeljek je igralčev predstavnik sporočil žalostno novico: »Luke Perry je po močni možganski kapi umrl.«V svojih zadnjih trenutkih je bil obkrožen z najbližjimi. Ob njegovi bolniški postelji so bili bivša žena, sedanja zaročenka, otrokainmamain očim, bratin sestrater najboljši prijatelji.Bil je poredni fant in utelešenje dekliških fantazij. Tisti zapeljivi upornik, ki je obljubljal vznemirljivo življenje na robu, a hkrati varnost, ki jo daje ljubezen pravega moškega. Z mislimi nanj so zaspale najstnice v 90. letih prejšnjega stoletja, najstniki pa so mu želeli biti podobni za vsaj en dan.»Sovražim vlogo najstniškega idola,« pa se v nenadni slavi, ki mu jo je prinesel lik zapeljivca Dylana McKaya v kultni najstniški nanizanki Beverly Hills 90210, Luke ni pretirano dobro znašel. Udarila je namreč kot strela z jasnega, potem ko je pred tem dolgo garal kot cestni delavec, na igralskih avdicijah pa praviloma pogorel.Leta 1992, ko se je serija že drugo leto vrtela na televizijskih zaslonih, je več tisoč deklet pridrvelo do zasilno postavljenega odra, kjer naj bi imel Perry enega svojih nastopov za javnost. Po prerivanju in stampedu se je več deset ljudi znašlo v bolnišnici, Luke pa je tedaj sklenil, da so njegovi javni promocijski nastopi za vselej končani.»Tovrstno norijo bi še razumel, če bi šlo za,« je tedaj izjavil. »Zaradi slave se ti vsake toliko malce zmeša. A to sta trenutek ali dva. V resnici sem preprost fant, ki ne potrebuje veliko. Nekateri mi celo očitajo, da sploh nisem igralec, ker ne vozim harleyja davidsona.«Serija Beverly Hills mu je čez noč spremenila življenje. Čeprav se je od zadnjega dela odvrtelo že skoraj 19 let, v njenih ponovitvah uživajo vselej nove generacije mladih, prejšnji teden pa je televizijska mreža Fox napovedala njeno vrnitev – večina njenih glavnih igralcev je že potrdila vnovično sodelovanje.Med redkimi, ki sodelovanja ni potrdil – a tudi ne zanikal –, je bil prav Perry. Morda tudi zato, ker je imel polne roke dela s snemanjem nadaljevanke Riverdale, katere ustvarjalci so se ob velikanski izgubi znašli v zagati, kako naprej z nadaljevanko, v kateri je Luke igral očeta glavnega lika.Ob prezgodnjem odhodu Perryja, ki jih je štel komaj 52, so družabna omrežja polna sožalnih zapisov njegovih sedanjih in nekdanjih soigralcev. »Dragi Luke, za vedno bom cenil spomine na lepe trenutke, ki sva jih imela v minulih 30 letih,« se je odzval, podobno tudiinNjegovemu igralskemu talentu se je poklonil tudi oskarjevec, eden zadnjih, s katerim je Perry stal pred filmskimi kamerami. »Bil je dobrosrčen in nadvse nadarjen umetnik. Bilo mi je v čast delati z njim,« je tvitnil, ki je z Lukom združil moči pri letošnje poletje prihajajočem filmu Bilo je nekoč v Hollywoodu pod taktirko slovitega