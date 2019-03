Luka Perryja zadela možganska kap

guliver/cover images Preden ga je zadela kap, je Luke Perry živel zgledno in zdravo življenje.

Med prvimi se je na tragično vest odzval zvezdnikov nekdanji soigralec Ian Ziering.

52

let šteje igralec.

Pred štirimi leti mu je telo pokazalo, da ni neuničljivo in večno.so zdravniki tedaj na črevesju namreč odkrili predrakave celice, ki so jih uspešno odstranili, a je bila že to za 52-letnika zadostna budnica, da je spremenil življenjski slog in začel slediti smernicam zdravega življenja.»Na jedilniku sem znatno zmanjšal količino rdečega mesa. Prej sem v prvi vrsti živel od mesa in krompirja, kar pa si zdaj privoščim le še ob posebnih priložnostih. Na mojem jedilniku prevladujejo ribe, žitarice in vlaknine,« je dejal zveznik nekdaj megapriljubljene najstniške serije Beverly Hills 90210, spremembo v njegovem vsakdanu pa so opazili celo sosedje, saj so ga redno lahko opazovali pri telesni vadbi.A čeprav je Luke postal poosebitev zdravega življenjskega sloga, kar naj bi se zrcalilo tudi na njegovi vitalni zunanjosti, ga je zdaj telo vseeno močno izdalo. Utrpel je namreč menda precej močno možgansko kap, zaradi katere na pomirjevalih leži v bolnišnici na opazovanju. No, toliko je izdal vsaj njegov predstavnik, ki se v podrobnosti varovančevega zdravstvenega stanja ni spuščal. A naj bi bilo njegovo stanje nadvse resno, po poročanju nekaterih tabloidov naj bi bil celo v umetni komi.Pretekla sreda je bila za oboževalce serije Beverly Hillys, ki je v 90. letih med mladimi zanetila televizijsko manijo, hkrati najbolj srečen in najbolj nesrečen dan. Tedaj je televizijska mreža Fox napovedala vrnitev priljubljene nadaljevanke, sodelovanje pa je potrdila tudi večina njenih najbolj znanih obrazov, med temiinA še preden so se dobro polegli vzkliki navdušenja, je udarila mračna vest. Reševalci so se odzvali na nujni klic, ki jih je pripeljal do Perryjevega doma. Ni znano, kdo je poklical na pomoč, so pa zvezdnika s sirenami prepeljali v bolnišnico zaradi močne kapi. »Z besedami ne morem izraziti, kaj čutim ob tej grozni novici. Molim za tvojo hitro okrevanje,« mu je sporočil Ziering, podobno pa mu besede spodbude in okrevanja pošiljajo tudi drugi stanovski kolegi.Čeprav ni povsem jasno, ali naj bi tudi Perry ponovil svojo kultno vlogo malce slabega, a nadvse zapeljivega fanta Dylana McKaya. Kajti uradne potrditve, da se tudi Luke vrača k vlogi, ki mu je prinesla morda največjo slavo, še ni bilo. Je pa Tori Spelling zdrsnilo z jezika, da naj bi nastopil v toliko epizodah, kot mu bo dopuščal čas, saj je trenutno sredi snemanja serije Riverdale.