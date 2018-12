Lohanova je napadla voznico avtobusa

Lindsayjin oče in Kate se ločujeta.

Nekoč je bil kozarec v roki njen stalni družabnik.

7 -krat so jo aretirali v petih letih.

Nekoč je z različnimi ekscesi časopise polnila, zdaj pa jo bo, kot kaže, zamenjala njena mačeha. Ta je v mirnih prazničnih dneh poskrbela za sočno zgodbo, ko je napadla voznico avtobusa in božič preživela za rešetkami.In kaj se je pravzaprav dogajalo? Razlog, da se je žena 58-letnegadivje spravila na zaposleno pri Beiber Tourways, je bilo prepričanje, da je ta izpustila njeno postajo. Napad se je zgodil med vožnjo po mestu Allentown v ameriški zvezni državi Pensilvanija. Šestintridesetletna nekdanja novinarka je bila v času incidenta menda pijana.Katina zgodba je malce drugačna od povedanega. Trdi, da je, nasprotno, voznica napadla njo, in sicer po tem, ko se je pritožila, ker je zgrešila njeno postajo.Voznica o Katini pritožbi pravi, da ni bila običajna pritožba, temveč verbalni napad, ki je sledil očitku, da je zgrešila njeno postajo. Kate naj bi jo vztrajno vlekla za plašč, vse dokler je ni vrgla z avtobusa. A niti to ni pomagalo, saj je domnevno vinjeni Kate nekako uspelo priti nazaj na vozilo, nato pa je sedla za volan in začela pritiskati na gumbe. Videti je bilo, kot da namerava premakniti avtobus. Po podatkih policije je bil motor takrat prižgan, v avtobusu pa je bilo še nekaj potnikov. Eden je fizično odstranil Lohanovo z voznikovega sedeža.Policija je proti Kate podala obtožbo, ker je bila pod vplivom alkohola na javnem kraju, zaradi vožnje pod vplivom alkohola oziroma druge snovi, nemoralnega ravnanja in nadlegovanja.Problematična žena zvezdnika je bila v zadnjih petih letih najmanj sedemkrat aretirana, med drugim zaradi domačega nasilja. Leta 2018 so jo policisti odvedli, ker je vrgla stekleni svečnik v svojega moža Michaela in mu poškodovala roko. Leta 2017 je imela rasistični in homofobni izpad, po katerem so jo odpeljali v psihiatrično bolnišnico, kjer so morali oceniti njeno duševno zdravje.Leta 2016 so jo aretirali zaradi napada na policista. Leta 2015 so jo odpeljali, ker je z dolgimi nohti opraskala policista. Leta 2014 se je znašla za rešetkami zaradi vožnje pod vplivom alkohola.Michael je letos septembra vložil zahtevek za ločitev. Par je pred oltar stopil leta 2014, zaročila pa sta se že štiri leta pred tem.Kate ima tako veliko skupnega s pastorko Lindsay, ki ima prav tako bogato zgodovino bližnjih srečanj s policisti v povezavi z zlorabo alkohola in drugih omamnih substanc. Ekscesi so se vrstili med letoma 2007 in 2013, nato pa se je igralka nekoliko umirila.Prenehalo se je tudi obdobje, ko je 32-letnica živela za zabavo. V obdobju umirjanja se je večkrat zdravila zaradi odvisnosti in trenutno se vsaj na zunaj zdi, da se ji uspeva obvladovati. Njena kariera je po slavi, ki jo je doživela v najstniških letih, zaradi vseh afer zatonila, kljub temu pa mediji še vedno radi spremljajo njeno zasebno življenje.V teh dneh se je pojavila v radijski oddaji SiriusXM, kjer je razkrila, zakaj je pred leti razpadlo njeno prijateljstvo z nič manj razvpito nekdanjo žurerko