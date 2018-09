Liam Gallagher sredi hotela davil svoje dekle

Posredoval je varnostnik

Vse je črno na belem ujela nadzorna kamera pa tudi očividcev ni manjkalo. A čeprav posnetek in trditve prič kažejo, da je britanski rockerski glasbenik, vodilni glas benda Oasis, v srditem sporu začel daviti svoje deklein za njo tuliti, da je prekleta čarovnica, zdaj oba trdita, da tako posnetek kot priče lažejo. Še več, Debbie tabloidu, ki je prvi objavil zgodbo, vključno s fotkami nadzorne kamere, grozi celo s tožbo zaradi širjenja laži.Ni prvič, da je med njima zavrelo. Že pred dvema letoma sta v javnosti tulila drug na drugega. A če je tedaj vse ostalo pri ostrih besedah, so so te tokrat prevesile v telesni obračun. »Eden od natakarjev me je obvestil, da se je Liam fizično spravil nad svoje dekle. Odšel sem za njima, ko sem ju dohitel na hodniku, pa sem Liama zasačil z rokami okoli Debbiejinega vratu,« pripoveduje, varnostnik londonskega hotela Chiltern Firehouse, kjer se zbira zvezdniška smetana, ter je razjarjenega glasbenika pospremil ven, na svež zrak, da se mu malce ohladi kri.»Z njim sem se poskušal vljudno pogovoriti, a je zgolj ponavljal, da je vse Debbiejina krivda, saj da je prekleta čarovnica.« Podobno zgodbo so povedali drugi, češ da je pevec izgubil nadzor nad sabo in se agresivno znesel nad partnerico, po hodniku petičnega hotela pa so odzvanjali njegovi kriki. »Čarovnica je! Vsega je kriva ona! Prekleta čarovnica!« Čeprav je temnolaski uspelo uiti rokam podivjanega ljubimca, predvsem, ker je v spor posegel varnostnik Max, jo je incident vidno pretresel.»Jokala je in se tresla. Liamu, ki bi moral biti drugim zgled, pa ne bi moglo biti manj mar,« je dejal vir, medtem ko je Max zgodbo domačega nasilja sklenil, da ga je ob prizoru na par iskreno zaskrbelo za Debbiejino varnost. Zato tudi ni okleval, ampak je hitro posegel mednju in Liama pospremil ven. Kljub temu da ga je to, ker imata denar in slava očitno precejšnjo moč, stalo službo, ki ji je posvetil deset let.Besede lahko lažejo, a posnetki kamere precej težje. Kljub temu je Debbie svojemu dragemu hitro skočila v bran, češ da ljudje ne bi smeli kar sklepati in domnevati najhujšega. »Vse je bila zgolj malce pijanska šala. Liam ni nikoli položil roke name, že misel na kaj takega je absurdna. Najina ljubezen je močnejša kot kadar koli. Zdaj pa so mediji iz vsega naredili skoraj lov na čarovnice.«Podobno je vse za laži označil tudi Gallagher, trdeč, da do nobene ženske ni bil nikoli nasilen. »To ni bila nikakršna pijanska potegavščina. To, kar kaže posnetek kamere, je natanko to, kar se je v resnici zgodilo,« jima kljubuje Ksiazek in dodaja, da se je pevec vedel kot »podivjana žival. Poln agresije ni pokazal niti trohice obžalovanja. Vseeno mu je bilo za Debbie, niti vprašal ni, ali je z njo vse v redu. In če si toliko upa v javnosti, v prostoru, polnem prič, kdo ve, kaj se dogaja šele za zaprtimi vrati.«Tako Debbie kot Liam zanikata obtožbe domačega nasilja, a očitno njunim besedam ne verjame niti Liamov brat. Kajti če so v zadnjem letu krožile govorice, da bosta po desetletju predaha spet združila glasbene moči, so zdaj vse možnosti njunega sodelovanja splavale po vodi. »Nobenih možnosti ni več. Po tem, kar je Liam storil, Noel v celoti zavrača kakršno koli sodelovanje z njim. Ne more verjeti, da je po vsem, kar sta kot otroka doživela, saj sta odraščala v domu, polnem nasilja, udaril žensko. Gabi se mu,« je dejal vir, vpet v kolesje glasbene industrije.