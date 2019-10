Legendarni britanski glasbenik za vedno zaprl oči

Po daljši bolezni je danes umrl legendarni britanski bobnar in eden od ustanoviteljev rockovske skupine The Cream, Ginger Baker. Novico o smrti 80-letnega glasbenika je prek družbenih omrežij sporočila njegova družina. Veljal je za enega najboljših bobnarjev na svetu, ki je s svojo divjo energijo in izvirnostjo navdihoval generacije bobnarjev.



»Z žalostjo sporočamo, da je Ginger spokojno preminil danes zjutraj v bolnišnici,« se glasi sporočilo, ki ga je na Twitterju in Facebooku objavila njegova družina. Ob tem so se zahvalili vsem za prijazne besede v minulih tednih. Bakerja so konec septembra v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, poročajo tuje tiskovne agencije. Ginger Baker je veljal za enega najboljših bobnarjev na svetu. S svojo divjo energijo, izvirnostjo in ritmi, pomešanimi z afriškimi in džezovskimi vplivi, je postal zgled mnogim generacijam bobnarjev.



Baker je skupaj s pevcem in kitaristom Ericom Claptonom in basistom Jackom Bruceom leta 1966 ustanovil trio The Cream, ki je do razpada skupine dve leti kasneje nanizal uspehe kot "Sunshine Of Your Love", White Room" in "Crossroads", ki so bili prodani v večmilijonski nakladi. Po razpadu skupine je Baker s Claptonom in Steveom Winwoodom ustanovil Blind Faith, ki pa je bila kratkega veka, nato pa džezovsko-rockovsko skupino Ginger Baker's Air Force. Sodeloval je tudi z afriškim zvezdnikom Felo Kutijem, v katerem je našel sorodno glasbeno dušo.



Rojen kot Peter Edward Baker 19. avgusta 1939 v Londonu, si je zaradi rdečih las prislužil vzdevek Ginger. Kot najstnik je želel postati profesionalni kolesar, a je zaradi nesreče pristal pri igranju bobnov. Pod svoje okrilje ga je vzel vplivni britanski džezovski bobnar Phil Seamen, s pomočjo katerega se je razvil v profesionalnega glasbenika, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V življenju se je spopadal z zasvojenostjo od alkohola in drog in, kot je razkril v enem od intervjujev, se je šele leta 1981 uspel rešiti odvisnosti od heroina.