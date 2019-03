Legendarnega britanskega glasbenika našli mrtvega

Pionir, inovator in resnična legenda

Umrl je, pevec skupine Prodigy. Po poročanju britanskega The Sunu so ga danes našli mrtvega v njegovem domu v Essexu. Star je bil 49 let, vzrok smrti še ni znan. Britanska policija pravi, da se zdi, da gre za naravno smrt, odgovore pa bo dala obdukcija.The Prodigy so v sporočilu na Facebooku potrdili pevčevo smrt ter zapisali, da je bil Flint pionir, inovator in resnična legenda. Glasba The Prodigy slovi kot hitra in divja zmes elektronike, drum'n'bassa in punka, podobo zasedbe pa je zelo zaznamoval prav Flint kot frontman z neusahljivo energijo ter znamenito živahno barvno pričesko. Zasedbi je svetovno prepoznavnost prinesel album Music for the Jilted Generation iz leta 1994, z uspešnicami kot sta Voodoo People ter No Good (Start the Dance), njihov album The Fat of the Land (1997), ki velja za kultnega, pa je vključeval uspešnice Firestarter, Breathe in Smack My Bitch Up.Poleg Flinta sta jedro The Prodigy tvorila še klaviaturist in tekstopisecterbolje znan kot. Skupno so The Prodigy doslej izdali sedem studijskih albumov, zadnji je bil lanski No Tourists.