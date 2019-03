Lady Gaga odgovarja na govorice: Da, noseča sem

Za pevko Lady Gaga je uspešno leto. Najprej je osvojila grammyja, nato še oskarja za pesem Shallow, ki jo je z Bradleyjem Cooperjem odpela v filmu Zvezda je rojena. Ravno zaradi kemije med igralcema, ki sta jo prikazala v filmu, so se kmalu pojavile govorice, da se med njima nekaj plete tudi v resničnem življenju.



Priljubljena pevka je pred kratkim razdrla zaroko s partnerjem Christianom Carinom (50), kar je govorice o njenem razmerju z Bradleyjem le še okrepilo, slišati je celo, da naj bi bila noseča.



Lady Gaga se je tokrat le odzvala na številna ugibanja in očitke. »Govorice, da sem noseča? Da, noseča sem z LG6,« je na twitterju zapisala pevka. Čeprav je v objavi merila na novo pesem, ki bo kmalu izšla, nekateri oboževalci tega niso razumeli in so ji množično čestitali.