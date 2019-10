Kristina Mandarina je nazaj: Pridite vsi po svoj dnevni odmerek C-vitamina!

Najbolj znana prodajalka mandarinse je pred nepričakovano slavo, ki jo je doživela, skrila v Srbijo. Pred nekaj dnevi smo poročali, da jo je na tržnici zamenjala druga prodajalka in zakaj naj bi Kristina odšla Kot danes poročajo hrvaški mediji, jo je Kristina z zaslužkom ucvrla v Beograd, kjer se je prepustila zabavi in brezdelju. Njeni oboževalci, ki jih je na instagramu že čez 50.000, so bili razočarani, da je ne bodo več mogli vsak dan srečevati na tržnici.Zdaj pa je Katarina objavila, da se vrača za stojnico. Pred trgovskim centrom King Cross Jankomir bo 12. in 13. oktobra prodajala mandarine z Neretve in poziva vse, da pridejo po dnevni odmerek C-vitamina. Menda bodo tokrat sadeži popolnoma naravni in neškropljeni.