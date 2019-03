Kraljica in Kate bosta po sedmih letih spet združili moči

Kate se je Elizabeti II. nedolgo po poroki z Williamom pridružila na delu kraljičine diamantne turneje po Veliki Britaniji.

Lani se je kraljici na uradnem obisku pridružila Meghan. FOTO: Guliver/getty Images

Sedem let po tem, ko sta se prvič skupaj podali na uradni obisk, bosta kraljicain vojvodinja Cambriška znova združili moči in naslednji teden odprli prenovljeni oddelek Kraljevega kolidža, kraljica je namreč njegova pokroviteljica. Elizabeta II. se sicer večine uradnih obiskov in dogodkov udeležuje sama oziroma v krogu razširjene družine, redko pa s seboj povabi le enega izbranca.je ta čast doletela nedolgo po poroki s princem, ko se je njegovi babici pridružila na delu diamantne turneje po Veliki Britaniji. Prav tako nedolgo po poroki je kraljica s seboj na pot lani vzela vojvodinjo Susseško. Takrat so bile vse oči uprte v novo članico kraljeve družine in mnogi so se strinjali, da je pomembno nalogo opravila z odliko.Za kraljevimi je sicer razburljiv teden, saj je bil njihov koledar poln dogodkov. Vse skupaj se je začelo s praznovanjem 50. obletnice imenovanjaza valižanskega princa. Zabave sta se po dolgem času udeležili obe vojvodinji, ki se v javnosti sicer redko pojavljata skupaj. Le nekaj dni pozneje sta se znova znašli v istem prostoru, ko je celotna družina proslavila dan Skupnosti narodov. Kate in Meghan sta navdušili s prisrčnim pozdravom, ko sta se objeli in poljubili na lice ter tako zatrli govorice, da si nista najbolj naklonjeni – te krožijo že nekaj mesecev oziroma odkar sta se Susseška odločila, da se namesto v Kensingtonsko palačo, kjer bi bila soseda Williama in Kate, raje preselita na posest Frogmore. Kate je v torek zvečer čakala še ena pomembna prireditev, in sicer se je, tokrat brez princa Williama, udeležila slovesnosti v londonski Narodni galeriji, kjer razstavljajo portrete znanih osebnosti. Kate je že od leta 2012 pokroviteljica omenjene galerije, na torkovi prireditvi pa ji je družbo delalo še mnogo zvezdnikov, med njimi zakoncain urednik britanske izdaje revije Vogue