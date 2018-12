Kraljica besna, stvari so ušle izpod nadzora

Meghan Markle in princ Harry bosta naslednje leto zibala. FOTO: Reuters

Božič velja za družinski praznik, a na britanskem kraljevem dvoru te dni namesto prazničnega razpoloženja doživljajo pravo družinsko dramo. Govorice o sporu med princemainzaradi njunih soprog, ki naj se ne bi marali, nikakor ne potihnejo, še podžgala jih je novica, da sta Harry inzavrnila povabilo Williama in, naj med božičnimi prazniki bivata na njunem domu v Norfolku, razlog za zavrnitev pa napetosti med obema rjavolaskama.Kensingtonska palača je govorice o sporu med vojvodinjo Cambriško in vojvodinjo Suseško zanikala, glavobol pa kraljevemu dvoru povzroča tudi ameriška družina Meghan Markle, ki niza škandal za škandalom.nenehno išče pozornost medijev, ko govori o slavni polsestri, Meghanin polbratse je znašel v medijih zaradi družinskega nasilje, njen oče, ki jo je pustil na cedilu, ko bi jo moral na majski poroki popeljati pred oltar, pa nenehno jamra, da se mu hči ne oglaša več na klice.Prav situacija z Meghaninim očetom naj bi najbolj jezila kraljico. Kraljica želi, da bi se zadeva rešila in je zelo jezna na Meghan. »Stvari so ušle izpod nadzora, Harry in Meghan pa težave očitno ne znata rešiti,« besede neimenovanega vira iz Kensingtonske palače citirajo britanski mediji.Meghan in Harry pri reševanju situacije nista prosila za pomoč Buckinghamsko palačo in vztrajata, da bosta vse rešila sama, kraljico pa močno jezi, da zavračata pomoč, čeprav je očitno, da so stvari eskalirale, namesto da bi potihnile. Ker Meghan ne odgovarja na očetove klice od dneva svoje poroke, jemedijskih nastopih razkril ne le razkol s hčerko, ampak tudi to, da naj bi Harry podpiral predsednika ZDA, kar pa je nesprejemljivo, saj člani kraljeve družine javno ne smejo izražati svojih političnih nazorov.