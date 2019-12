Kraljevi so se mastili s kaviarjem in raco

Najbolj tradicionalno obleko je izbrala prestolo-naslednica Victoria, ki se je držala preverjene črno-bele kreacije.

Princesa Madeleine in njena svakinja Sofia sta blesteli v drznih barvah.

Člani švedske kraljeve družine se vsako leto udeležijo slavnostnega banketa po podelitvi Nobelovih nagrad in vsako leto so oči svetovne javnosti uprte v predstavnice nežnejšega spola ter njihove razkošne večerne toalete in naglavno okrasje. Kraljicater princeseinniti tokrat niso razočarale. Petinsedemdesetletna kraljica, ki svoja leta uspešno skriva, se je odločila za elegantno bež obleko bolj oprijetega kroja z zlatimi detajli, princesa Madeleine je v barvi fuksije najbolj izstopala, čeprav se je tudi njena svakinja, princesa Sofia, odločila za živahno turkizno obleko z zanimivimi napihnjenimi rokavi, turkizne dragulje je imela tudi njena tiara. Najbolj tradicionalno obleko je izbrala prestolonaslednica Victoria, ki se je držala preverjene črno-bele kreacije, a so jo nekateri modni kritiki zaradi bogatega krila in prešitega materiala primerjali z odejo.Člani kraljeve družine, kraljico in princese so seveda spremljali njihovi možje, so s svojo prisotnostjo za veliko mizo počastili dobitnike Nobelove nagrade na področjih medicine, kemije, fizike, literature in ekonomije.Slavnostni priložnosti primeren je bil tudi meni. Gostom so kot predjed postregli geografsko zaščiten kaviar rib vrste vendace, ki ga pobirajo izključno v Baltskem morju, natančneje v Botnijskem zalivu, pa vloženo kolerabo, smetanovo omako s koprom ter hrenovo omako. Sledila je raca, polnjena z lisičkami, limono in timijanom, krompir s karameliziranim česnom in začinjeno vloženo rdečo peso. Visoki gostje so se nato še posladkali z malinovim moussom, dehidriranim čokoladnim moussom, malinovim sokom in malinovim sorbetom.