Kraljevi par ima veliko željo za svojega otroka

Na nedavni zabavi, ki jo je britanska kraljica pripravila princu Charlesu, se je eden od obiskovalcev šalil s Harryjem, da bo Wales premagal Anglijo v ragbiju, da pa nič hudega, saj z Meghan tako in tako ne bosta mogla spati zaradi otroka, na kar je Harry odgovoril, da si bosta za nespečnost sama kriva, če bosta imela več kot dva malčka. "Še prvi se jima ni rodil, pa že razmišlja o dveh," je pozneje v smehu komentiral eden od gostov na zabavi, ki je preslišal pogovor.

Še vedno pobirajo tudi stave, katerega spola bo otrok in kako mu bo ime. Večina je prepričana, da bo deklica in ji bo ime Alice.

Princ Harry in vojvodinja Susseškasta za strogo tradicionalno britansko kraljevo družino zelo moderen par in takšna nameravata tudi ostati.naj bi na zabavi, ki so ji jo v New Yorku priredile prijateljice, povedala, da nameravata z možem otroka, ki so bo rodil čez približno dva meseca, vzgajati nevtralno, torej mu ne vsiljevati oblačil, igrač in vedenja, značilnih za dečke ali deklice. Sobica v njunem novem domovanju na posesti Frogmore, kamor naj bi se par preselil še pred rojstvom otroka, je menda že opremljena v nevtralnih belih in sivih tonih, čeprav mnogi menijo, da zato, ker par ne ve, katerega spola bo njun naraščaj.»Že pred časom sta se pogovarjala, da nameravata otroka vzgajati v nevtralno osebo, torej ne kot dečka ali deklico, brez stereotipov, da se bo pozneje lahko sam odločil,« je britanskim medijem povedal vir, ki je na tekočem z dogajanjem v palači. Obtem so se mnogi pošalili, da še sreča, da mali Sussex ne bo dobil naziva princ ali princesa, saj bi to močno otežilo njune načrte, plemiški naziv, ki bi ga lahko uporabljali tako za dečke kot za deklice, namreč ne obstaja. A hitro so se oglasili tudi iz Kensingtonske palače in govorice o nevtralni vzgoji zanikali. »Poročanja o tem so iz trte izvita,« je zadevo komentiral tiskovni predstavnik.Tudi drugi poznavalci pa so se strinjali, da sta Sussexova res bolj napredna od drugih kraljevih, da pa se bosta morala pri vzgoji otroka kljub vsemu nekoliko prilagoditi tradiciji, saj bosta, kot je to običajno, najela varuško, in sicer takšno s tradicionalnimi vrednotami, kot to velevajo pravila. »Lahko bosta diktirala, kako otroka oblačiti, in nadzorovala bosta, s katerimi igračami se bosmel igrati, a varuška ga oziroma jo bo učila tradicionalnih pravil obnašanja, ki so različna za dečke in za deklice,« je komentiral vir. Medtem pa na Otoku še vedno pobirajo stave o spolu in imenu. Večina oziroma 62 odstotkov tistih, ki so oddali svoj glas, je prepričanih, da bo Harry dobil deklico, med dekliškimi imeni pa s 30 odstotki prednjači imepo mami princa. Na drugo mesto se je zasidralo imepa se je z 18 odstotki znašla na tretjem mestu.