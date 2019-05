Kraljevi otroci se dobro razumejo

Mladina na poroki princese Eugenie. Z leve: princesa Charlotte, Savannah Phillips, Maud Windsor (pravnukinja kraljičinega bratranca), princ George, Isla Phillips in Theodora Williams, ki sicer ni članica kraljeve družine, temveč hči pevca Robbieja Williamsa.

Savannah Phillips rada draži Georgea, a sta z bodočim britanskim kraljem dobra prijatelja. FOTOGRAFIJI: Guliver/getty Images

Človeka pogreje pri srcu, ko vidi novo generacijo mladih kraljevih, ki je vedno večja.

Prejšnji teden se je britanska kraljeva družina povečala za enega člana in kraljicaje dobila že osmega pravnuka. Ker sta z bratrancem, ki je aprila praznoval prvi rojstni dan, po starosti tako blizu, se mnogi že veselijo fotografij malčkov, kako se skupaj igrata. Vsi otroci v družini so si namreč zelo blizu in skupaj preživijo precej časa.Nazadnje so v javnosti, na konjskih dirkah v Norfolku, videliins starejšima otrokomain, ki so jima družbo delaliters hčeramain. William je na ramenih nosil svojo krščenko Mio, Mike pa princa Georgea.Kot je pozneje v enem redkih intervjujev dejal Mike Tindall, mož kraljičine vnukinje Zare, je izjemno lepo videti, da se vsi otroci tako dobro razumejo, in dodal, da se bo v njihovo družbo zagotovo lepo vklopil tudi, ko bo dovolj star. »Človeka pogreje pri srcu, ko vidi novo generacijo mladih kraljevih, ki je vedno večja. Vsi so relativno blizu v letih in upam, da bodo dobri prijatelji, tudi ko odrastejo,« je dejal Mike, ki se seveda ni mogel izogniti vprašanju, kakšen oče bopo njegovem mnenju.»Harry je Lenin krstni boter, in čeprav je precej zaposlen, vedno najde čas za igro z otroki. Dober oče bo,« je dejal in izrazil upanje, da bosta imela tudi Susseška takšno srečo s spanjem otroka, ko sta jo imela z Zaro: »Najini dekleti sta vedno spali, nobenih težav ni bilo in upam, da bo enako pri njih.« George, Charlotte, Louis, Archie, Mia in Lena imajo še sestričniin, ki sta hčerki Zarinega bratain njegove žene