Kraljeve čaka še ena glamurozna poroka

Veselo novico so potrdili starši bodoče neveste, kralj Konstantin in kraljica Anne-Marie. FOTO: Guliver/getty Images

35 let je stara princesa Theodora.

Kralj Konstantin je v sorodu z Elizabetinim možem, princem Filipom. FOTO: Guliver/getty Images

ČLANI evropskih monarhij se veselijo še ene kraljeve poroke. Zaročila se je namreč grška princesa. Petintridesetletnici, ki nastopa v britanski limonadi Drzni in lepi, je diamantni prstan nataknil ameriški odvetnik, s katerim sta par dobri dve leti. Theodora Grška je najmlajša hči grškega kraljain kraljice, ki sta kljub temu, da je Grčija monarhijo ukinila že leta 1973, obdržala plemiški naziv. Kje bo poroka, še ni znano, prav tako ne, kdo vse bo nanjo povabljen, se bo pa na njej zagotovo trlo slavnih in visokih gostov.Theodora, ki je bila rojena v Londonu, kjer tudi živi, je namreč krščenka britanske kraljice, kralj Konstantin pa je krstni boter princa. Theodora je poleg tega sestrična španskega kraljain danskega princa. Zaroko je princesa oznanila kar na družabnem omrežju, kjer je poleg prisrčne črno-bele fotografije, na kateri si z leto dni mlajšim Matthewom nasmejana zreta v oči, zapisala: »Ni besed, s katerimi bi opisala najino srečo in navdušenje. Komaj čakam, da se poročim s tem čudovitim človekom. Ljubim te,.« Uradno sta veseli dogodek nato potrdila še princesina mama in oče: »Njuni veličanstvi kralj Konstantin in kraljica Anne-Marie z velikim veseljem oznanjata, da sta se zaročila njuna najmlajša hči Theodora in Matthew Kumar. Podrobnosti o poroki bosta sporočila naknadno.«Princesa Theodora se je rodila junija 1983 v londonski bolnišnici St. Mary's in je četrti od petih otrok kralja Konstantina in kraljice Anne-Marie ter hkrati najmlajša hči. V Veliki Britaniji je obiskovala osnovno in srednjo šolo, nato pa si je vzela eno leto premora, preden se je preselila v Avstralijo, kjer je bila sprejeta na kolidž v Alice Springsu. Po končanem kolidžu se je znova preselila na drug konec sveta, v ZDA, kjer se je vpisala na prestižno univerzo Brown. Iz gledaliških umetnosti je diplomirala leta 2006, študirala pa je tudi na bostonski univerzi Northeastern. Leta 2010 se je preselila v Los Angeles, da bi poskusila srečo v igralskih vodah, a vse, kar ji je uspelo dobiti, je bilo nekaj stranskih vlog. Več sreče je imela v Angliji, kjer so jo medse vzeli ustvarjalci uspešne limonade. Zaročenca je Theodora spoznala v njegovi rodni Kaliforniji. B. K. P.