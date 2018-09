Kralj zaigral v Zvezdnih stezah

William in Harry na premieri zadnjega od filmov Vojne zvezd. FOTO: Guliver/getty Images

Veliko navdušenja je požela kraljica Elizabeta II., ki se je v skeču ob odprtju olimpijskih iger v Londonu pojavila ob Danielu Craigu.

Meghan je igrala v seriji Nepremagljivi dvojec.

Kralji, kraljice, princi in princese se v mnogočem razlikujejo od navadnih smrtnikov, a nekateri njihovi hobiji so povsem običajni. Denimo gledanje filmov in televizijskih serij. A medtem ko večina lahko le sanja, da bi kdaj nastopila ob boku svojih najljubših igralcev, se vladarjem ta želja pogosto tudi izpolni. Jordanski kraljje tako dobil življenjsko priložnost nastopiti v delu svoje najljubše serije Zvezdne steze. Pravzaprav se je v njej samo pojavil, saj kot nečlan ameriškega igralskega ceha ni smel govoriti, a tudi to je bilo dovolj in Abdulah je pozneje dejal, da je bilo to najlepših pet sekund njegovega življenja. Izkušnja ga je tako osrečila, da je pozneje nekatere od igralcev povabil v Jordanijo in tam organiziral srečanje za vse jordanske oboževalce Zvezdnih stez. Leta 2014 so v Jordaniji odprli zabaviščni park, ki ga je v celoti financiral prav kralj.Poleg njega sta čast pojaviti se v filmu dobila tudi britanska princain. A mnogi najverjetneje sploh niso vedeli, da sta to onadva. Ljubitelja franšize Vojna zvezd sta bila namreč oblečena v kostume vojakov Imperija. Prizor z njima so iz originalnega filma, ki so ga v kinematografih predvajali v začetku letošnjega leta, izrezali, ne pa tudi iz različic filma, ki so na voljo na DVD.Več kot opazna pa je bila v svoji vlogi njuna babica kraljicaTa se ni pojavila v filmu, temveč v skeču ob odprtju olimpijskih iger leta 2012 v Londonu. V njem je zaigrala ob Jamesu Bondu (), spremljala pa sta jo tudi dva od njenih kužkov corgijev. Princesa, kraljičina vnukinja, se je na kratko pokazala v filmu o svoji prednici kraljiciz naslovom Mlada Victoria, ena od producentk pa je bila njena mama. Ta se je pojavila tudi v enem od delov kultne nanizanke Prijatelji. Ko družba odpotuje v London, jo eden od njih sreča pred Buckinghamsko palačo.Seveda pa ne gre pozabiti na vojvodinjo, ki si je pred poroko s princem Harryjem kruh služila kot igralka. Najbolj znana je po televizijski seriji Nepremagljivi dvojec (Suits), manjše vloge pa je imela tudi v mnogo drugih serijah in filmih.