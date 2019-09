Kralj resničnostnih šovov udaril po Slovencih in prvem človeku Pop TV

ROVINJ – Predstavniki najpomembnejših medijskih hiš iz nekdanje Jugoslavije so na 12. Weekend Media Festivalu v Rovinju razglabljali na temo »Televizija - povratek odpisanih ali kako doživeti stotico«.za hrvaško Nova TV, P, generalni direktor Pro Plus TV indirektor Pink International Company so pisanju Blica govorili o tem, kako se soočajo z izzivi digitalnega obdobja v medijih. Strinjali so se, da o koncu televizije še ne moremo govoriti, saj beležijo rast gledanosti.Med tem ko imata Nova TV in Pop TV še naprej največjo gledanost v prime timeu, je Mitrović poudaril, da ima enako dobre rezultate skozi ves dan. »Pred osmimi leti sem imel dvakrat slabši rezultat kot ta dva gospoda, ki sedita zraven mene. Zdaj imamo rekordno gledanost, plače se počasi približujejo hrvaškim, kar pomeni, da delamo dobro stvar. Vsakodnevno poslušamo in sledimo potrebam gledalcev in njihovim željam, da bi navado gledanja televizije obdržali,« je rekel lastnik TV Pinka.Vrabec je povedal, da program Pro Plusa in dobra gledanost temeljita na infromativnem in zabavnem programu.Mitrović se v nekaterih točkah po pisanju Blica ni strinjal s kolegom najbolj gledane televizije pri nas. Na temo borbe za gledanost je Mitrović poudaril razliko med slovenskim in srbskim trgom: »Zadruga ima ob 1.30 uri zjutraj več gledalcev kot ima Slovenija prebivalcev,« kar je izzvalo velik aplavz in smeh v dvorani.Znano je, da Pinkov kompleks studiev temelji tudi na resničnostnih šovih, kamor se tekmovalci preselijo za več mesecev. Mitrović je dejal, da so uradno zgradili največji televizijsko produkcijsko središče v Evropi, z več kot 30 studii in več kot tisoč zaposlenih, kar »je infrastruktura, ki omogoča poceni in hitro proizvodnjo vsebine, po drugi strani pa zmanjšuje rizik, saj lahko v primeru, če slučajno zaženemo slab projekt, tega hitro zapremo in začnemo z novim.«Na Mitrovićeve izjavo, da sredi noči njegovo televizijo gleda več ljudi, kot je v Sloveniji prebivalcev, so naletele na kritike na račun Srbije in njihovih prebivalcev, saj da je s temi številkami Mitrović povedal, koliko »nedelavnih in nepismenih ljudi« živi v Srbiji, ki očitno tudi ponoči spremljajo šove, v katerih je pogosto prisotno verbalno in tudi fizično nasilje in prostaško obnašanje.