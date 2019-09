Komika so zalotili brez hlač, v središču spolnega škandala

54 milijonov evrov bi potolažilo njeno čustveno stisko.

Varal že prvo ženo

guliver/cover images Ženi Eniko je nasadil roge, ko je pod srcem nosila njunega otroka. FOTO: guliver/cover images

Slabo ocenil prijatelja

Močna kemija

Montia od zvezdnika zahteva bogastvo.

Ameriškemu komiku, ki je letos zakraljeval na Forbesovi lestvici največjih zaslužkarjev iz sveta stand up komikov, se te dni nikakor ne smeji. Prej se mu verjetno zdi, da se je usoda zarotila proti njemu. Na začetku septembra je bil namreč udeležen v strahoviti avtomobilski nesreči, iz katere je sicer skoraj čudežno prišel živ, a je zaradi počene hrbtenice na treh mestih nujno potreboval operacijo in je pred njim zdaj dolgo in boleče okrevanje. A namesto da bi vso energijo in moči usmeril v postopno krepitev zdravja, se bo z vsaj delom okrnjenih moči moral boriti na sodišču. Na zatožno klop ga je namreč zvlekla, s katero je pred dvema letoma nataknil roge tedaj noseči ženi, kar je ujela tudi kamera. A če je zvezdnik Montio obtožil, da ga je zaradi njegove nezvestobe poskušala izsiljevati z žgečkljivimi posnetki, ona zdaj pripoveduje povsem drugačno zgodbo. Češ da je bil zvezdnik tisti, ki je skrivaj nastavil kamero in posnel njun seks, nato pa je poskrbel, da je kakor po naključju pricurljal v javnost. Cena, ki jo zahteva zaradi čustvene stiske in vdora v svojo zasebnost – dobrih 54 milijonov evrov.Zvezdnikova nezvestoba ni skrivnost. Že njegov prvi zakon snaj bi namreč splaval po vodi zaradi njegovih skokov v tuje postelje, predlansko jesen pa se je moral drugi ženi Eniko, ki je že šest mesecev pod srcem nosila njunega otroka, javno opravičiti, ker je po spletu zakrožil posnetek njega in Montie v hotelski sobi.»Za moje vedenje ni izgovorov. Moram se poboljšati. A ne bom dopustil, da se kdo na račun mojih napak finančno okoristi. Raje priznam napake,« je priznal, a naj bi bil v to tako rekoč prisiljen. Objavljeni posnetki naj bi bili namreč le začetek, kdor jih je objavil, naj bi imel v zalogi precej več še bolj obremenilnega materiala, ki bi ga delil z javnostjo, če Hart ne bi za molk plačal devetih milijonov. A se komik izsiljevalki (vsaj domneval je, da gre za njo) ni dal, raje je priznal, vpletli pa so se celo agenti FBI.V spolnem škandalu nista bila le Kevin in Montia – ter kot stranska žrtev zvezdnikova družina –, vlogo v izsiljevalski shemi naj bi igral tudi, za katerega je komik verjel, da je njegov prijatelj. »Slabo sem ocenil položaj in ljudi, s katerimi sem se obdal,« je dejal, ko so predstavniki zakona Jonathana lani obtožili izsiljevanja in groženj. Obremenilne posnetke naj bi namreč poskušal prodati medijem, ker mu Hart ni plačal, kolikor je želel. Težke obtožbe je Jackson sicer zanikal, a krivde vendar ni opran, saj je njegov primer še vedno odprt. Zdaj se znajo stvari ne le za Harta, ampak tudi za Jacksona še dodatno zaplesti, saj naj bi nekdanja prijatelja, zdaj na nasprotnih polih, sodelovala pri skrivnem snemanju zvezdnikove spolnosti z Montio.Ko je 2017. zarohnela Kevinova afera, je Montia ni zanikala. Priznala je, da se je v treh dneh trikrat intimno zapletla z njim. »Spoznala sem ga na letalu. Bil je s prijatelji. Zdel se mi je prijeten, privlačen, vedel se je dostojno kot popoln kavalir. Ni me pritegnil njegov zvezdniški status,« je dejala in dodala, da se je med njima v hipu zaiskrilo. »Ni mi dvoril. Preprosto ujela sva se. Med nama je bila močna kemija.« Zaradi katere je tudi pristala v njegovi hotelski sobi. Ne vedoč, da je vsak njun gib ujela kamera.To naj bi, kot v sodnih spisih trdi Sabbagova, skrivaj nastavila Kevin in JT. Posnetke intime pa naj bi nato onadva posredovala spletnim stranem, da bi pritegnila pozornost, ki je komiku tedaj prišla prav zaradi prihajajoče turneje Irresponsible Tour. S škandalom – ne nazadnje je vsaka reklama dobra, tudi slaba – naj bi še utrdil svoj status v pop kulturi. Za vsem naj bi torej stala zvezdnikova finančna korist, pri čemer mu je bilo malo mar za njena čustva. Zato je, čeprav z dveletno zamudo, vložila tožbo zaradi vdora v zasebnost, čustvene stiske in malomarnosti.