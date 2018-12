Komik je poskušal narediti samomor

Nekoč sta bila nerazdružljiva. FOTO: Guliver/cover Images

V soboto je na slovitem naslovu 30 Rock (30 Rockefeller Plaza) v New Yorku, kjer domuje televizijska hiša NBC, potekala prava drama. Zvezdnicase je pojavila pred pisarno svojega nekdanjega zaročenca, člana kolektiva svetovno znane komične oddaje Saturday Night Live. Razlog? Njegova objava na spletu, v kateri je zapisal, da si ne želi biti več na svetu, da se trudi, a ne ve, kako dolgo bo še zdržal. Komik je sicer že pred časom odkrito spregovoril o težavah z duševnim zdravjem, trpi namreč za depresijo in bipolarno motnjo. Težave so se začele, ko mu je v napadu na Svetovni trgovinski center umrl oče gasilec. Adriana se je pojavila v stavbi in kar na twitter zapisala, da je spodaj in ga čaka, če morda potrebuje njeno pomoč. »Zavedam se, da imaš vse, ki jih potrebuješ, da to nisem jaz, a sem vseeno tukaj. Resnično si ne želim, da bi se ti kaj zgodilo. Vse, kar si želim, je, da bi bili vsi zdravi in srečni.« Kmalu zatem je v studie NBC prišel policist, da bi preveril, kako je z Davidsonom, ki je vadil in se pripravljal na večerno oddajo. Svoj zapis je do takrat že izbrisal in ukinil račun na instagramu.Zgodba se je začela, ko sta se na spletu sprla Ariana in. Pevka je tedaj napisala neprimerno šalo na račun duševnega zdravja. Ta komentar se Davidsonu ni zdel primeren; bivše sicer ni neposredno omenjal, a je bilo očitno, da je pohvalil pogum, da West odkrito govori o svojih duševnih težavah. Ariana se je pokesala in obžalovala komentarje.Davidsonova objava je odjeknila tudi med drugimi zvezdniki, zaskrbljeni so biliin. »Odkar sem dopolnil devet let, se vračam v različne ustanove za duševno zdravje,« je v nekem intervjuju dejal Pete in priznal, da je že poskušal narediti samomor. V srednji šoli so mu prepoznali crohnovo bolezen, simptome je pričel lajšati s kajenjem konoplje. Ta navada je razgalila njegovo bipolarno motnjo. »Zadnjih nekaj let je bilo zame zelo težkih. Hodim na predavanja o duševnem zdravju, veliko časa namenim temu, da bi se pozdravil.«Davidson se je nato pojavil v oddaji, vendar je bila njegova vloga zelo majhna, napovedal je le glasbeni nastop – Lennonovo skladbo Happy Xmas (War is Over), so izvedliin. Ni znano, ali so zaradi njegove objave spremenili vsebino oddaje. Davidson po navadi nastopa v delu, imenovanem Weekend Update, a tokrat ga ni bilo in tudi v drugih delih oddaje je bila njegova vloga manjša kot običajno. Je pa nastopil v vnaprej posnetem skeču o potencialnem novem voditelju oskarjev. Upodobil jeZ Ariano Grande sta se zaročila julija in povzročila pravi medijski vihar, v rumenem tisku se kar niso mogli dovolj razpisati o nenavadnem paru. Pete se je preselil v njeno luksuzno stanovanje, bila sta malone nerazdružljiva, a njuna romanca je do začetka jeseni razvodenela, sledil je grenak razhod, Pete pa se je moral vrniti k svoji mami.