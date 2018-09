Kirstie Alley zaradi Travolte želela zapustiti moža

guliver/cover images Med njima so prasketale vroče iskrice. Fotografije: guliver/cover images

27 let je Travolta že poročen s Kelly Preston.

je bila poročena že pet let, ko je spoznala dušo dvojčico. Ko je1989. na prizorišču snemanja komedije Glej, kdo se zdaj oglaša spoznala soigralca, se je v njej namreč nekaj premaknilo, podobno pa naj bi se dogodilo tudi njemu. Privlačila sta se, se zabavala, govorila skupni jezik. Zaljubila sta se, a tiste tanke meje, zaradi katere bi postala ljubimca, vseeno nista prestopila. Čeprav je igralko več kot mikalo, da bi na moža pozabila in začela novo življenje z Johnom. »John je bil za poročiti. Malo je manjkalo, pa bi z njim pobegnila,« priznava Kirstie, ki jo je zadržal le opomnik, da je nekomu že izrekla zaobljube, da ni skočila na soigralčevo zasebno letalo in z njim odletela v pravljični jutri.Ohranjanje platonskega in strogo prijateljskega odnosa s Travolto je bila ena najtežjih stvari njenega življenja.»Ljubila sem ga in čustva so bila obojestranska. Če ne bi bila že poročena, bi se vsekakor poročila z Johnom. Najin odnos nikoli ni bil seksualen, saj nisem želela varati moža. Čeprav je tovrstno čustveno varanje verjetno še hujše od telesnega. Odločitev, da ne pobegnem z Johnom, je bila verjetno najtežja v mojem življenju.« Česar ni olajšalo niti, da sta se pred kamerami združila še dvakrat, za drugo in tretje nadaljevanje hita Glej, kdo se zdaj oglaša, kot tudi ne, da se je Travolta 1991. poročil s. In slednje menda celo z nekaj Kirstiejine spodbude. »Ko je postalo jasno, da ne bom zapustila Parkerja, se je John začel spet videvati s Kelly. Ko me je pobaral, kaj si mislim o njegovi sveži romanci, sem mu odvrnila, da bi bilo najboljše, če bi se z njo poročil, saj bolj čudovite ženske ne bo našel.«A čeprav je ljubezenski rivalki pela slavospev, Alleyjeve to ni ustavilo, da se ne bi z Johnom še naprej spogledovala. Tako vroče in vneto, da tega ni mogla prezreti niti Prestonova, zato se je pogumno in brez odlašanja soočila z žensko, ki je zapeljevala njenega svežepečenega moža. »Tam in tedaj sem se odločila, da ne bom ena tistih poročenih žensk, ki zapeljujejo poročene moške.« Kar je bilo, vsaj na dolgi rok, še najboljše, saj Kirstie danes ve, da se njena ljubezen z Johnom nikakor ne bi obdržala. »Drug drugega bi pogoltnila, preveč sva si podobna. Midva in najina ljubezen bi zaradi tega izgorela. Bila bi katastrofa.«