Kim zgrožena nad sestrama

Kim s sestrama Kourtney in Khloe, ki da kazita njeno podobo. FOTO: Instagram

Vpričo njiju so moja oblačila videti resnično bedna!

Letošnja sezona resničnostnega šova Keeping Up With the Kardashians se je začela precej dramatično. Najslavnejša članica razvpite družineje še vedno napadalna do sestre, med obiskom na Japonskem pa se je obregnila tudi ob. Kim je v deželi vzhajajočega sonca namreč promovirala najnovejšo kolekcijo Yeezy Season 7 svojega možain za fotografiranje celotne kolekcije ni imela ravno na pretek časa. Stres je sprostila nad Kourtney in Khloe, češ da se njuna oblačila tepejo s kosi, ki jih je oblikoval Kanye.»Niti večerje ne morem pojesti, ker se mi tako gabijo nora oblačila mojih sester, ki nikakor ne gredo k mojemu videzu,« je dejala Kim. »Tega ne prenesem. Moji sestri sta videti tako nori, da mi je v bistvu nerodno. Kourtney s svojim japonsko navdahnjenim videzom in Khloe s srebrnimi bleščicami, turkiznim senčilom in ogromnimi visečimi uhani – vpričo njiju so moja oblačila videti resnično bedna. Vse bosta uničili,« je pojasnjevala Kim ter sestri primerjala s »pof....... klovnoma«.»Poglejta, lahko sta bolj kul,« jima je razlagala, medtem ko sta jo sestri le začudeno gledali. »Ne govorim vama, kakšni naj bosta in kako naj se oblačita, ampak morda je čas za modno preobrazbo, da bosta ostali mladi in opazni,« je pametovala vidno razburjena Kim.Kourtney vrača udarec»Ti mi praviš, da sem klovn?« se je pozneje režala Kourtney. »No, sama si videti, kot da si zmagala na dirki po Franciji, zdaj pa kolesariš naokoli po mestu,« je dejala, pri čemer je mislila na srebrne kolesarske pajkice, v katerih je Kim paradirala po Tokiu. »Tvoja oblačila so bedna. Nosiš napihnjeno jakno, roza lase in turkizne čevlje. Nisem prišla sem, da bi nosila prosojne pajkice in razkazovala svojo rit,« je dodala Kourtney.Kim je celotno prejšnjo sezono resničnostnega šova napadala Kourtney, na božičnem snemanju pa ji je zabrusila, da jo je »najmanj zanimivo pogledati«. »Nočem, da je Kourtney tako tečna, kot da ima kol v riti in kot da je ona glavna, ker ni,« je razlagala svoji mami in menedžerkiin sestri Khloe. Pozneje je Kourtney razglasila za »čudakinjo« in »novega Roba« (njun bratje znan po svojih telesnih in duševnih težavah), ko je izvedela, da sta jo (polsestra) Kendall in Kourtney besno opravljali.