Katie Holmes v grozljivki

-letnica se je bala, da bi Cruise otroka ugrabil.

Zadnjih pet let ljubimka z Jamiejem Foxxom.

Danes prav redko najdemo zvezdnice, ki bi svoje življenje zavestno in odločno branile pred očmi javnosti. Med slednjimi je nedvomno, bivša žena, ki je po odmevni ločitvi in pod silovitim pritiskom paparacev našla zavetje v zasebnosti.A če lahko občasno zasledimo kakšno njeno fotografijo, je iz medijskega sveta skoraj povsem izginila njena 12-letna hči. Spomnimo se, da so bili fotografi deklici ves čas za petami, komentirali so vsak njen kos oblačila, nove pričeske in druge banalne malenkosti.No, Katie je nedavno prekinila svojo medijsko blokado, ko je v nedeljo objavila prikupno črno-belo fotografijo sebe in hčerke, s katero je bila na smučarskem oddihu v Vancouvru. Izbira lokacije za smučanje seveda ni naključna, saj je Katie tam snemala film The Boy 2, grozljivko, ki naj bi na velika platna prišla šele prihodnje leto.O nadaljevanju uspešnice iz leta 2016 ni prav veliko znanega, si pa je zvezdnica nadaljevanke Dawson Creek priborila glavno vlogo Lize. V Vancouvru ni bilo zaslediti 51-letnega, s katerim 40-letna Katie skrivoma ljubimka že več kot pet let.Poznavalci, prijatelji in člani družine niso mogli biti srečnejši, ko se ji je uspelo otresti toksičnega razmerja s Tomom Cruisom. Spomnimo se, da se je parček spoznal leta 2005, v navalu zaljubljenosti sta se zaročila le sedem tednov pozneje. Na prvo obletnico svojega razmerja sta povila hčerko Suri Cruise.Poročila sta se novembra 2006, ko je bila Katie že močno v krempljih scientološke cerkve, katere strastni pripadnik je Tom. Njun zakon je trajal do julija 2012, ko je Katie sodišče prisodilo popolno skrbništvo nad Suri. Celoten postopek razveze naj bi trajal le devet dni, vsebinsko pa naj se ne bi posvečal finančnim vprašanjem, temveč njenemu strahu, da bi Tom ugrabil svojo hčer. Prav tako je večkrat izrazila strah pred scientološko cerkvijo.