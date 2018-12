Kate se je sprla z Williamovo bivšo

Kate in William v študentskih letih. FOTO: Arhiv

je nekdanje dekle britanskega princa, s katero njegova ženane govori že dolga leta. Carly je namreč pred leti med neko večerjo, ki sta se je udeležila tudi William in Kate, razkrila njuno skrivnost, tega pa ji Kate, vojvodinja, do danes ni odpustila. Tako vsaj v svoji knjigi The Making of a Royal Romance (Nastajanje kraljeve romance) piše poznavalka kraljeve družineV knjigi Nichollova trdi, da ji je vir povedal, kako so leta 2002, ko sta bila William in Kate študenta na univerzi St. Andrews na Škotskem, s prijatelji na večerji igrali pivsko igro »Nikoli nisem ...« Tedaj sta bila že par, a tega še nista bila pripravljena javno razkriti. Ko je bila na vrsti Carly, je napovedala, da »še nikoli ni hodila z dvema človekoma v tej sobi«, čeprav je dobro vedela, da je bil William edini, ki je, saj je Kate sedela poleg njega. To je pomenilo, da je moral William narediti požirek pijače, s čimer je prvič javno potrdil, da je v zvezi s Kate. Prijatelji, ki so sicer vedeli za razmerje, so bili baje šokirani nad Carlyjinimi besedami.William je svoji bivši domnevno naklonil grd pogled in dejal, da ne more verjeti, da je to naredila, šokirana Kate pa ji je to tako zamerila, da od tedaj z njo ni spregovorila niti besede. William in Kate sta se kasneje razšla, ker je imela Kate pomisleke o njunem razmerju, ko je izvedela, da se princ raje zabava, kot da bi bil z njo. Toda na koncu sta se ponovno našla in leta 2011 tudi poročila, od tedaj pa so se jima rodili trije otroci.