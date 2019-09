Kate pred poroko z Williamom jokala

Kate je v svoji poročni obleki navdušila. FOTO: Getty Images

Poroka je za bodoče neveste po navadi zelo stresna. Če pa veš, da bo poroko spremljalo več sto milijonov ljudi po vsem svetu, je pritisk toliko večji.je bila na svoji poroki z britanskim princemžareča in prelepa nevesta, a za vsem bliščem so se skrivale bridke solze, ki jih je tedaj 29-letna rjavolaska pretakala pred poroko.Več kot osem let po ceremoniji je na dan prišlo, kaj je iztirilo Kate. Poroko je poleg ženina in neveste načrtovalo celo moštvo, a kljub temu ni šlo vse po načrtih. Javnost je bila fascinirana nad mladim parom, želja, da bi izvedeli še najmanjšo podrobnost, je bila velika. Največja uganka pa je bila, kakšno obleko bo nosila nevesta. Kate je želela do zadnjega skriti tudi to, kdo je njeno poročno obleko oblikoval, zato je bilo njeno razočaranje, ko so mediji izbrskali, da je eno najbolj težko pričakovanih poročnih oblek kreiralaza modno hišo Alexandra McQueena. Burtonova je seveda zanikala poročanje medijev, kot je razkrila strokovnjakinja za kraljevo hišo, pa je razkritje medijev povzročilo jok Kate.Solze so se do velikega dne posušile in Kate je z nasmehom do ušes in v obleki, ki velja za eno najlepših, ki jih je kdaj nosila kaka kraljeva nevesta, očarala ne le svojega bodočega moža, ampak tudi milijone po vsem svetu.