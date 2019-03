Karleuša neutolažljiva, vrgla se je na krsto in klicala mamo

, radijsko voditeljico in mamo pevke, ki je umrla v nedeljo , so pokopali v Beogradu. Jelena, ob kateri je bil možin skrbel, da je njegova žena ostala na nogah.Karleuša je bila neutolažljiva. Pevka, ki si je ob mamini smrti ostrigla lase, je padla na krsto in klicala: »Mama, mama«. Ko so krsto začeli spuščati v grob, si je je Jelena z rokami prekrila obraz in zaihtela, V solzah je bila tudi Divnina sestra, ki pa je zmogla toliko moči, da se je v imenu zahvalila prijateljem, ki so prišli na pogreb.Pred komemoracijo je Karleuša padla v objemin dolgo jokala. Pogreba Divne, ki je bila rojena v Sloveniji, odraščala pa je v Zagrebu, so se udeležili tudi njen bivši mož in Jelenin oče, ter nekdnaji Divnin partner