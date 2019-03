Kariera Naomi Scott je eksplodirala

Vloga Jasmine je prelomna. FOTO: Disney

Jasmina v risanki pred 27 leti FOTO: Disney

-letnica bo nastopila v Charliejevih angelčkih.

Dekleta sanjajo, da bi nekoč postale Disneyjeve princeske.

Prikupni igralkise bodo uresničile sanje, ki jih sanjajo številna dekleta – postala bo Disneyjeva princeska. Natančneje, ponudili so ji vlogo princese Jasmine v prihajajoči filmski verziji animirane klasike Aladin. To pa ni vse, igralka se bo aprila pojavila na naslovnici britanske izdaje revije Vogue.Zvezdnica se še kako zaveda, da ji bo ta vloga spremenila življenje, potem ko se v Hollywoodu nikakor ni mogla prebiti. »Spominjam se, kako sem si govorila na avdicijah, da bom tista! Potem pa nisem dobila vloge. In je prišla naslednja in sem spet rekla, da bo. Pa je spet nisem dobila. Prav vsakič se mi je vloga za las izmuznila,« se spominja 25-letna lepotica.Nekoliko zagrenjena od vseh zavrnitev se je odločila, da bo za vlogo princese Jasmine šla na vse ali nič. »Razumela sem jo kot mlado žensko, ne najstnico,« je povedala Naomi. »Z zrelo močjo, ki te lahko spravi na tla. Na avdiciji sem povedala, da bi jo rada igrala močno, če to ni tisto, kar iščejo, nič hudega, ampak potem nisem primerna za to vlogo.«Očitno so te besede navdušile žirijo in po 27 letih od premiere risanke smo dobili novo Jasmino. Na velikem platnu ji bodo delala družbo zveneča imena, saj je režiserz vlogo džinija, duha iz steklenice, zvabil igralsko legendo, v glavni vlogi Aladina pa bo nastopil»Čeprav sem Britanka, še nikoli nisem bila angleška vrtnica. Pri 17 letih sem imela občutek, da so lahko samo takšna dekleta britanske igralke. Med odraščanjem je bil moj najljubši film Zadeni kot Beckham, igrala sem nogomet na istem igrišču kot on. To sem bila jaz,« je še povedala Naomi.Njena kariera je zdaj eksplodirala, saj jo bomo lahko kmalu občudovali tudi v novem triu Charliejevih angelčkov skupaj s ​in. Štafeto bodo prevzele odin»To je film o ženskah v službi. Ne izvemo prav veliko o njihovem zasebnem življenju ali s kom hodijo na zmenke. Zgodba pripoveduje, kako postane agencija globalna, začne se ukvarjati z vohunstvom, tehnologijo in izdajstvom. Ne bomo videli posnetkov v bikinkah ali njihovih zadnjic.«