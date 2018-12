Kakšna blamaža! Poglejte, kaj je Obamova storila kraljici

Kraljica je Baracka in Michelle Obama gostila večkrat. FOTO: Guliver/getty Images

Izjema le stisk roke

Seveda sem vedela, da se kraljice ne dotika, to je pravilo številka ena, a to je bila moja nagonska reakcija v tistem trenutku.

Z Meghan sta prijateljici

Michelle Obama in vojvodinja Meghan sta sicer dobri prijateljici, enako kot njuna moža. Vojvodinja Susseška je na skrivaj prišla na eno od londonskih predstavitev Michelline knjige in po koncu sta si dami vzeli čas zase ter poklepetali v zaodrju. Harry si je menda zelo želel Obamova povabiti na svojo poroko, a mu je bilo iz diplomatskih razlogov to odsvetovano.

Nekdanja ameriška prva damaje sredi promocije svoje knjige z naslovom Postati (Becoming), v kar je vključenih tudi mnogo televizijskih intervjujev ter pogovorov z novinarji tiskanih medijev. Med enim slednjih je beseda med drugim nanesla na dogodek izpred skoraj desetletja, ki je predvsem med britansko javnostjo dvignil nemalo prahu.Takrat je spremljala možana državniški obisk v Veliko Britanijo, v okviru katerega ju je sprejela tudi kraljica. Sproščena Michelle se je po fototerminu s kraljico zaklepetala in ji med hojo na hrbet položila roko. Poznavalci kraljevega protokola so bili zgroženi, saj je splošno znano dejstvo, da se britanskega monarha ne dotika.Ni pomembno, ali gre za običajnega državljana, kralja, predsednika ali prvo damo, kraljice Elizabete se nihče ne sme dotakniti. Izjema so stiski rok, pa še v tem primeru se kraljica odloči, komu in kdaj bo pomolila dlan. A v tem primeru, ko si je Michelle Obama dovolila prepovedani dotik, kraljica menda ni prav nič zamerila, ampak je tudi ona objela Michelle. In o čem sta se dami pogovarjali, da ju je tako zbližalo?»Pokomentirala je mojo višino, kako zelo visoka sem, nato pa se obregnila ob moje čevlje, za katere je menila, da morajo biti zelo neudobni,« je dejala Michelle. »Priznala sem, da me res bolijo stopala, in tudi kraljica je dejala, da že težko stoji. Spogledali sva se z enakim izrazom na obrazu, ki je sporočal, naj bo že končno konec tega postopanja naokoli. Kraljica je nato prasnila v smeh in povsem spontano sem jo objela,« je dodala Michelle, ki, kot pravi, v tistem trenutku ni stala ob britanski kraljici, temveč ob ženski, ki je bila, tako kot ona, zelo utrujena. »Seveda sem vedela, da se kraljice ne dotika, to je pravilo številka ena, a to je bila moja nagonska reakcija v tistem trenutku. Morda sem se preveč sprostila, kaj pa vem. A kraljica ni bila prav nič užaljena,« vztraja Michelle.Za britansko televizijo je v enem od intervjujev spregovorila tudi o novopečeni vojvodinji Susseški, ki jo že dlje spremljajo govorice, da je doma prava diktatorka, ki ukazuje svojim zaposlenim ter moža vrti okrog prsta, s svakinjo pa naj bi bila na bojni nogi. Nekdanja prva dama je bila, ko je prvič prestopila prag Bele hiše, tudi sama deležna govoric in obsojanja, ne nazadnje je bil njen mož predsednik ZDA, in priznala je, da ji ni bilo vedno lahko.»Najpomembnejši nasvetbi bil, naj si vzame nekaj časa. Kam se ji tako mudi? Jaz sem si prvih nekaj mesecev v Beli hiši v glavnem belila glavo s hčerama, kako se bosta vklopili v novo okolje, novo šolo, šele pozneje sem se vrgla v lastne projekte in to se mi zdi ne le v redu, temveč priporočljivo. Enako bi svetovalaMeghan. Posveti se svojemu možu. Uživajta skupaj, pripravita se na prihajajočega otroka, naj bo za zdaj to njena prioriteta – družina. Nič ne bi bilo narobe, če bi se za nekaj časa potuhnila. Za bolj ambiciozne reči, ki so več kot očitno njen cilj, bo še čas,« 54-letnica svetuje rojakinji.