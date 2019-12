Kaj se dogaja z Britney Spears? (VIDEO)

Pop princesase je spet znašla v središču pozornosti, ker so jo fotografi ujeli ob odhodu s klinike v Los Angelesu v spremstvu njenih telesnih stražarjev. Na fotografijah se zdi zelo neurejena. Frizuro ima razmršeno, njena ličila so razmazana, povrhu vsega pa se je v javnosti pojavila brez modrčka pod belim zgornjim delom.Neurejen videz sicer sam po sebi ni nič kaj novega, če pa se pevka tako neurejena v javnosti pojavi le nekaj dni po tem, ko na instagramu objavi nekoliko čuden video, kjer pleše in strmi v kamero, njene oboževalce začne skrbeti za njeno mentalno zdravje, ki že nekaj časa ni na zavidljivi ravni. Tudi v videu se je pojavila z zelo poudarjenim črnilom okoli oči in v poletni oblekici ter pred kamero tudi zaplesala. V komentarjih videa so nekateri zapisali, da se zdi, kot da se že nekaj dni ni umila.Razlog za nestabilno duševno zdravje naj bi bilo slabo zdravje njenega očeta, zaradi tega naj bi tudi prostovoljno spet odšla na kliniko v Los Angelesu. Njen menedžer je takrat izjavil, da dvomi, da se bo nekoč kraljica popa še kdaj pojavila na odru.Prejšnji teden pa je na svojem profilu objavila fotografije, kako svoj rojstni dan preživlja na barki v objemu svojega 25-letnega partnerja.