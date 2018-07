Kaj se dogaja v kraljičini spalnici?

PROFIMEDIA, GOFF PHOTOS Kraljica je prijazna gospa, o njej pravi nekdanji butler.

Lady Campbell med drugim navaja, da ima kraljica čisto »zdrav libido«, njen mož pa naj bi bil velik šarmer.

Britanska pisateljica lady, ki je izdala že štiri knjige o britanski kraljevi družini, je na police zdaj postavila še peto. V dveh se je lotila pokojne princese, v eni je pisala o mami kraljice, četrta je obdelovala kraljeve zakone. Podobna tematika jo je zamikala tudi tokrat. Najnovejša knjiga, ki je dvignila že veliko prahu, namreč nosi naslov Kraljičin zakon, v njem pa lady opisuje intimne podrobnosti iz spalnice Elizabete II. in princa, a tisti, ki so paru blizu, trdijo, da je knjiga polna izmišljotin.O lady Campbell mnogi pravijo, da je lačna slave in da bi zanjo naredila prav vse, tudi napisala knjigo polresnic in laži, da bi se njeno ime le znašlo v medijih. V knjigi o kraljičinem zakonu tako med drugim navaja, da ima čisto »zdrav libido«, njen mož pa naj bi bil velik šarmer. »Filip se od otroštva obkroža z lepimi ženskami. To potrebuje, nič nenavadnega, saj je vendar pomorski častnik. A princ le gleda, to je zagotovo. Nikdar se ni pregrešil, nikdar ni prevaral žene. Všeč mu je privlačna družba, rad flirta. Tudi z mano se je že spogledoval, a tak pač je. To nič ne pomeni,« je med drugim zapisala lady Colin. In kraljice to menda prav nič ne moti. »Od vsega začetka mu je dovolila, da ima prijateljice, s katerimi si je zelo blizu, skupaj počno razne stvari, za Filipa so kot domači ljubljenčki,« še piše lady.»Vsak si lahko izmisli takšne trditve. A prava, verodostojna priča dogodkom in odnosom je človek lahko le takrat, ko jim prisostvuje. Lady Colin Campbell nikoli ni bila v navzočnosti kraljice, ne pozna je. Ne razumem, kako lahko piše o njej in si izmišljuje takšne bizarnosti,« je o knjigi povedal nekdanji kraljevi butlerin dodal: »S kraljico sem živel 11 let in jaz vam lahko povem, kakšna je. Je prijazna, verna gospa in nikdar je nihče ne bi smel predstavljati v takšni luči. Ves narod jo spoštuje, takih reči se o njej ne bi smelo pisati.« Izjave nekdanjega butlerja je podprla tudi novinarka britanske nacionalne televizije, ki je nekoč poročala z britanskega dvora: »Ne vidim potrebe, da bi se pogovarjala o kraljičinem ljubezenskem življenju. Neokusno je, nepotrebno in ceneno.«Lady Colin Campbell je veliko prahu dvignila že s svojo prvo knjigo o Diani, v kateri je trdila, da princesa boleha za bulimijo.