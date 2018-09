Justin Bieber se je že poročil

Najstniški pop idol, ki sicer zaradi svojih težav z drogami to niti več ni, Justin Bieber je menda že poročen. Čeprav sta z manekenko Hailey Baldwin, nečakinjo znanega ameriškega igralca Aleca Baldwina, šele nedavno razkrila, da sta se zaročila, nista dolgo odlašala in sta se na skrivaj poročila.



Novica je prišla na dan, ko so par opazili na matičnem uradu v New Yorku. Pozneje je Hailey na družbenih omrežjih zanikala govorice, da sta že skočila v zakonski stan.



Toda ugibanja je naposled razrešil kar njen stric. Zvezdnik serije 30 Rock je potrdil, da »sta šla in se poročila«. V pogovoru za Fox News je še dejal, da se z nečakinjo sliši tu in tam, Justina pa je do zdaj srečal le enkrat.