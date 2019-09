Jonah Hill se bo pridružil Batmanu

Brez smeha ne gre

Volk z Wall Streeta mu je prinesel priznanja in občudovanje. FOTO: Reuters

2

nominaciji za oskarja si je že prislužil.

Njegovi junaki so pogosto odeti v komične barve, todase bo tokrat prikazal v povsem drugačni luči. Pridružil se boin zaigral v novi različici Batmana, zanjo se bo prelevil v zlobneža.Novi film o superjunaku bo spisal in režiral, Hill pa naj bi se že dolgo potegoval za vlogo v napeti zgodbi, a ga ustvarjalna ekipa ni želela potrditi, dokler niso dokončno izbrali glavnega zvezdnika. Zdaj ko je že znano, da bo to priljubljeni Pattinson, so dali zeleno luč tudi simpatičnemu 35-letnemu Hillu, saj se bo dvojica po pričakovanjih na velikem platnu odlično ujela, ni pa znano, kdo še bo križal načrte Batmanu, v Gotham Cityju naj bi se tokrat proti junaku uperilo mnogo več nasprotnikov kakor običajno. Snemanje naj bi se začelo šele prihodnje leto, zvezdnik Somraka pa je zaupal, da je že pomeril sloviti kostum in da se v njem počuti odlično. Oboževalke se nadvse veselijo Pattinsonove nove vloge, nič manj pa ne obeta Hill, ki ima svojo bazo zvestih gledalcev že vrsto let.Z igralskim svetom se je spogledoval že med študijskimi leti, ko je pisal dramske igre in jih tudi uprizarjal v lokalih po newyorškem East Villageu. Za prestop v Hollywood pa je hvaležen tudi srečnemu poznanstvu: prijateljeval je namreč z otrokomain, oskarjevec pa mu je potem predlagal avdicijo za vlogo v komediji Odbeetki. Da se bo v komediji udomačil, je tudi sam predvideval, in še danes se v tem žanru počuti odlično, čeprav se je izkazal tudi v resnih zgodbah, kot so Django brez okovov, Volk z Wall Streeta in Zmagovalec, slednja sta mu prinesla nominacijo za oskarja zastransko vlogo. Med svojimi uspehi nikoli ne pozabi omeniti uspešnic, kot so 40-letni devičnik, Superhudo, Vsemogočni Evan, Napumpana, Študent naj bo, Pozabi Saro, svoj glas pa zelo rad posoja animiranim filmom, ponosen je predvsem na trilogijo Kako izuriti svojega zmaja in oba Lego filma. Še vedno sanjari, da bo nekoč tudi uveljavljen scenarist, a čeprav je s pisanjem že večkrat sodeloval pri večjih projektih, se še ni podpisal pod samostojen izdelek, zato srčno upa, da se bo v bližnji prihodnost lahko izkazal tudi na tem področju.