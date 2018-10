John Lennon se je bal pleše

Štirje Liverpoolčani so si devet let delili istega frizerja. FOTO: Guliver/getty Images

Cavendish je slavne glasbenike strigel za drobiž.

LONDON – Misel na plešavost je spravljala v obup člana angleške glasbene skupine The Beatles. Nekoč naj bi svojega stalnega frizerja celo poklical na dom, da bi se o zadevi izdatneje posvetoval. Aprila 1969 jenekemu glasbenemu novinarju zaupal, da ima tedaj 29-letni Lennon tanke lase.Sledile so senzacionalistične zgodbe po časopisju, nekateri so celo zapisali, da sloviti glasbenik izgublja lase. Cavendish, ki je dolgih devet let urejal pričeske slavnih Liverpoolčanov, se je izdatno opravičeval in trdil, da so ga narobe citirali, a škoda je bila narejena. Istega dne, ko je bil članek objavljen, je Lennon poklical Cavendisha in ga vprašal: »Leslie, a je res, da bom postal plešast? Takoj pridi sem, če je to res, mi jih boš pač nazaj zalepil.«Prestrašeni Cavendish je nemudoma odhitel k slavni stranki. »Prišel sem k njemu, se z njim sestal in mu zatrdil, da ne bo postal plešast. Zelo se je nasmejal,« se spominja frizer. Zgodbo je razkril javnosti minulo nedeljo na literarnem festivalu Henley, kjer promovira svojo knijgo spominov The Cutting Edge. V njej opisuje, kako je redno strigel Lennona,in, in tudi, da jim je za nove pričeske zaračunal drobiž.