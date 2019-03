Joga na vrhu droga

Tekmovalci imajo za svoje jogijske položaje na voljo površino v premeru 35 cm.

35

centimetrov meri premer droga, ki je visok 2,6 metra.

guliver/GETTY IMAGES Jogo na drogu v Indiji izvajajo že skoraj tisočletje. FOTO: guliver/GETTY IMAGES

Ob splošnih dobrodejnih učinkih joge z mallakhambo gradiš tudi pogum in samozavest.

Si 2,6 metra nad tlemi, za gibanje pa imaš na razpolago le vrh kola, okroglo točko s premerom 35 centimetrov. Ne le za lovljenje ravnotežja, ampak tudi za izvajanje zapletenih telesnih položajev, ki bi jih morda pripisali človeku elastiki v cirkuški akrobatski točki.»Morda je še najbolj podobno mučenju,« je dejal nekdanji češki gimnastičar, ki pa se je pred desetletjem začel uriti v starodavni indijski športni disciplini mallakhamb, ki jo mnogi najbolj opisno razložijo kot joga na drogu. A čeprav ta nenavadni šport zahteva oblico koncentracije ter poguma, je bil Pavel le eden izmed približno stoterice, ki jih je minuli mesec v Mumbaj pripeljalo prvo svetovno tekmovanje v mallakhambu.Višinski gimnastiki in jogi podobna disciplina obstaja že devet stoletij, njena omemba se prvič pojavi v indijskih spisih iz leta 1135, pa vendar večina sveta zanjo še ni slišala. Kar se bo, vsaj če bo imel kaj besede organizator tekmovanja, kmalu spremenilo. »To indijsko tradicijo želimo razširiti po svetu. Že joga na trdnih tleh ima ogromno pozitivnih učinkov – meditacijo, dihanje, koncentracijo.Če pa te iste gibe in položaje kot tudi različne akrobatske vaje izvajaš skoraj tri metre nad tlemi, ob omenjenih bonusih na telo in duševnost razviješ tudi samozaupanje in pogum,« pravi Udaj. Njegov končni cilj je, da postane mallakhambu ena izmed olimpijskih disciplin, kar se zdi danes še precej nemogoče. Pojasni, da beseda izvira iz besed drog in rokoborec, saj se na vrhu zloščenega droga boriš sam s seboj.Na prvem svetovnem tekmovanju, ki se je v Mumbaju odvijalo dva dni, se je pomerilo prek sto udeležencev iz 15 držav, na najvišjo stopničko v ekipnem tekmovanju pa je po pričakovanjih stopila Indija, ki sta ji s srebrom in bronom sledila Singapur in Malezija. Drugi tekmovalci so prišli iz Nemčije, Norveške, Italije, Španije, Češke, Anglije, Francije, ZDA, Irana, Bahrajna, Vietnama in Japonske.