JLo in Shakira bosta popestrili superbowl

JLo napoveduje spektakel brez primere. FOTOGRAFIJE: Reuters

Na seznamu častnih izbrancev

Miami bo superbowl gostil že enajstič in postavil rekord.

REUTERS Beyoncé je že nastopila na slovitem odru.

Želeli so si, a so v zameno dobili kar dve veliki zvezdi. Ob polčasu finala lige ameriškega nogometa bosta nastopiliin. Latinskoameriški glasbenici bosta nedvomno poskrbeli za pravi spektakel, se nadejajo tako oboževalci kot organizatorji, zvezdnici pa napovedujeta nastop življenja.Kot je že znano, je nastop med polčasom superbowla velika želja vsakega glasbenika, nogometni oder vsako leto gosti katero od najbolj vročih pevskih imen. Nastop, ki traja okoli 20 minut, velja za vrhunec športno obarvanega večera, glasbeniki pa so zavoljo finala lige ameriškega nogometa, ki bo prihodnje leto doživela okroglih 100 let, pripravljeni celo prilagoditi svoj natrpani urnik ali odpovedati kakšen drug nastop, vstopnice za ameriški nogomet so namreč izjemno vroče tudi zanje.»Odkar sem videla1996., ki je med nastopom na superbowlu poletela v nebo, sem sanjarila, da bom tudi jaz stopila na tisti oder,« je ganjena povedala Lopezova. »Nastop pa ne bo poseben samo zato, ker NFL praznuje 100-letnico, ampak tudi zato, ker si bom oder delila še z eno Latinskoameričanko. Komaj čakam, da pokaževa, kaj lahko dekleta pripravijo na največjem odru na svetu!«Tudi Shakira je, normalno, vzhičena nad povabilom, ki ga je seveda sprejela brez omahovanja, spomnimo, leta 2010 je v Republiki Južni Afriki slovesno odprla svetovno prvenstvo v nogometu: »Na odru bom skupaj z glasbenico, s katero bova zastopali ne le Latinskoameričane iz ZDA, ampak z vsega sveta. Nastop pa bo prav na moj rojstni dan! To so prave ameriške sanje, zagotavljam, da bova pripravili nastop življenja.«Na slovitem odru so se lani izkazali Maroon 5, ​in Big Boi, pred njimi pa, Coldplay,, Red Hot Chili Peppers,, The Rolling Stones, U2,, No Doubt,, pain številna druga zveneča imena glasbene industrije, ki so poskrbela, da je finale ameriškega nogometa spektakel, ki pritegne pred zaslone rekordno število gledalcev in radodarne oglaševalce. Da bosta svoj sloves upravičili tudi grammyjevki in pripravili nepozaben večer, ne dvomi nihče.Prihodnji superbowl bo 2. februarja na stadionu Hard Rock v Miamiju, ki bo dogodek gostil enajstič in tako postavil nov rekord.