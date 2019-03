Jennifer Lopez že četrtič pred oltar

guliver/cover images V zakonu z Marcom Anthonyjem sta se ji rodila dvojčka.

Pri 27 letih H je menila, da je v kubanskem natakarjunašla moškega svojega življenja. A čeprav sta si Ojani inobljubila večnost, je ta razvodenela po pičlih 11 mesecih, ko sta že podpisovala ločitvene papirje. To pa vlepotici ni ubilo vere v ljubezen, saj je pred oltar nato stopila še dvakrat, obakrat z enakim koncem. Z ločitvijo. »Že trikrat sem se malce brezglavo zapodila v zakon. Tokrat pa si želim biti prepričana,« je oborožena z več izkušnjami in življenjsko modrostjo lani razmišljala zvezdnica, sicer vrh glave zaljubljena v športnika, a odločena, da ne ponovi minulih napak. »Razmišljava o poroki. A do tega koraka bo, če bo, pripeljal naraven razvoj stvari. Nič zaletavanja.« Očitno so se stvari zdaj po naravni poti razvile do skorajšnjega donenja poročnih zvonov, saj se je na pevkini roki zableščal velikanski diamantni zaročni prstan. »Rekla je da!« je vzhičeno tvitnil A-Rod, novico o zaroki – za Jennifer je to že šesta – pa je potrdil tudi njen predstavnik.Zaljubila sta se pred več kot dvema letoma, februarja 2017, in že hitro se jima je zazdelo, da sta drug v drugem našla tisti manjkajoči košček. »Alex, ti si moja duša dvojčica. Sva kot zrcalni podobi, moje življenje je s teboj slajše in boljše,« je svoja čustva razglašala, podobno naj bi bil z zapeljivo latinskoameriško pevko športnik že skoraj obseden, da je poskušal čisto vsak prosti trenutek preživeti z njo. Prav nič pa nista odlašala niti s tem, da sta med seboj seznanila svoje otroke, tako da se Jenniferina dvojčkain, ki sta se ji rodila iz ljubezni z, ter Alexovi hčerkiiniz njegovega prvega zakona sdanes že počutijo kot del ene velike družine. To bodo, potem ko si bosta zvezdnika izmenjala poročne zaobljube, postali tudi uradno.Lopezova ima za sabo že tri razpadle zakone in še dodatni dve razdrti zaroki. Pa vendar za to, da z nobenim prejšnjim ljubimcem ni našla svojega srečnega konca, ni avtomatično prevalila krivde nanje. »Zdi se mi, kot da sem dala skozi že več življenj in bi se morala na tej poti že dodobra spoznati. Ugotoviti, čemu sem se zapletla v razmerja, ki se niso obnesla. Zdaj sem končno spoznala, da je pri vsem tem šlo le zame. Da sem jaz tista, ki mora popraviti in spremeniti določene stvari.« Razsvetljenje, s katerim se je vse postavilo na pravo mesto. In to v nič manj spektakularnem okolju kot na tropski idili bahamskega otočka, kjer zvezdniški parček te dni počitnikuje. Alex si je izbral kuliso peščene plaže in romantičnega sončnega zahoda, da bi svoji izbranki postavil tisto najpomembnejše vprašanje. V odgovor je slišal srčno želeni da. Kajti J Lo je tokrat očitno prepričana, da se bo ljubezen obnesla na dolgo progo. Ne le, ker je tik pred srečanjem z abrahamom spoznala, kaj si želi od moškega in od razmerja, temveč tudi ker sta Alexom kot ulita. »Oba imava latinskoameriške korenine. Oba sva sama zaslužna za svoj uspeh – on je bil vselej najbolj garaški igralec bejzbola, podobno jaz na svojem področju. Imava podobno delovno etiko. Ker sva oba začela iz nič, znava ceniti, kar imava danes, in te vrednote si želiva privzgojiti svojim otrokom. Vse to nama je skupno.« Ko dodamo še privlačnost in strast, je njuna zveza očitno obsojena na uspeh.Končno je našla svojega Pravega, a je na poti do njega poljubila kar precej napačnih. Prav pevkin mož številka ena se je morda izkazal za najbolj napačnega, saj je njunemu kratkemu zakonu sledilo precej neokusnega sodnega pričkanja. Po zatonu zakona je Noa svoji bivši, tedaj še dokaj na začetku igralske poti, grozil, da bo medijem prodal njene gole posnetke, za piko na i pa spisal še knjigo, ki bo Jennifer razgalila kot spolno perverznico. Tako je enajstim mesecem zakona sledilo šest let boja v sodni dvorani, ki se je končal z zvezdničino zmago. V zagato z oblastmi pa je zašla tudi s svojim naslednjim ljubimcem, raperskim mogulom, s katerim se je znašla sredi streljanja, da so možje postave aretirali tako zvezdnika kot Jennifer zaradi posedovanja orožja; a so obtožbe proti njej nato hitro ovrgli zaradi spoznanja, da se je le znašla na napačnem kraju v napačnem času.V izteku leta 2000 je spoznala plesalcain z njim sta že v roku enega leta stopila pred oltar. A še hitreje, po le osmih mesecih, sta se razšla. Pevka je uteho nato našla v hollywoodskem lepotcu, ki mu je očitno povsemzmešala glavo, saj jo je še v istem letu že zasnubil. A čeprav mu je tedaj obljubila, da bo njegova, je imela usoda zanju drugačne načrte, saj sta namesto pred oltar odšla po ločenih poteh, Jennifer pa se je le dobrega pol leta po razpadu ljubezni z Affleckom že zaobljubila Marcu Anthonyju. A čeprav sta se iz njune ljubezni rodila dvojčka, otroka nista bila garancija za dosmrtno srečo, saj sta po desetletju zakonu podpisala ločitvene papirje. T