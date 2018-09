Jamie Oliver zbil vlomilca na tla

Njegovo dejanje je bilo pogumno in nesebično. Pravi junak je!

Kot riba v vodi se znajde za štedilnikom in pred televizijskimi kamerami, s čimer si je kuharski šefustvaril kulinarični imperij in malo bogastvo, pa vendar bi mu očitno prav tako dobro šlo od rok, ko bi zaplaval v vode varovanja nič hudega slutečih ljudi pred nepridipravi. Ko se je v njegovi soseski, v kateri je živel pokojniin kjer Jamie med svoje sosede prišteva tudi supermanekenko, znašel ropar, je bil namreč kuharski mojster tisti, ki ga je opazil, se za njim zapodil po ulici in ga – kot bi bil v kakšnem akcijskem filmu – zbil na tla. Za roke, ukleščene za hrbet, ga je držal, dokler ni na prizorišče prispela policija in kriminalca strpala za rešetke. »To je bilo pogumno, nesebično dejanje. Pravi junak je!« je Jamieju močno zrasel ugled v očeh sosedov, ki ga zdaj čislajo kot pravega junaka.Jamie je zaradi službenih obveznosti le redko doma in je svojim petim otrokom, ki so se mu rodili v zakonu z, očka skoraj le ob koncih tedna. A tisti dramatični torkov večer minuli teden je bil vendar doma. »Da nekaj ni povsem v redu, ga je opozoril hrup, ki je prihajal iz sosednje hiše. Hotel je le preveriti, kaj se dogaja, ko se je, ne da bi to pričakoval, iz oči v oči znašel z vlomilcem, ki si je prav v tistem trenutku poskušal utreti pot še v njegov dom. Precej strašna situacija, posebno ker je bil doma z ženo in otroki. A so se v njem vzbudili zaščitniški nagoni,« pripoveduje eden izmed prebivalcev te mondene londonske soseske. »Ravnal je povsem instinktivno. Kot bi mu na oči padel mrak, se je za vlomilcem zapodil, ga v diru lovil po ulici, dokler mu ni bil tik za petami. Podrl ga je na tla. V tistem so pritekli še njegov voznik in nekaj sosedov, ki so Jamieju pomagali nepridiprava zadrževati do prihoda policije.«Vlomilec je ležal na pločniku, eden od sosedov pa je brž poklical policijo. In čeprav je bila situacija vsaj potencialno nevarna, se je Jamie, ko so prispeli možje v modrem, z njimi šalil in smejal, jih pohvalil, da so tako hitro po klicu prispeli na prizorišče. A če je zvezdnik hvalil hiter odziv policije, so njegovi sosedje hvalili njega. »Vsi smo mu neizmerno hvaležni za hiter odziv in pogum. Ni ubranil le svoje družine, temveč je pokazal tudi pravi skupinski duh in izjemno skrb za svojo sosesko in sosede.«Na hvale se Oliver sicer še ni odzval, so pa njegov pogum potrdili tudi predstavniki policije.