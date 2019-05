Jamie Oliver je bankrotiral, zaprli bodo 22 od 25 restavracij 

Veriga britanskih restavracij kuharskega zvezdnika Jamieja Oliverja je zaradi finančnih težav pristala v insolvenčnem postopku, poročajo tuje tiskovne agencije. Za njegovo izvedbo je Oliver izbral družbo KPMG, od koder so sporočili, da bodo zaprli 22 od 25 restavracij na Otoku, brez dela pa bo ostalo okoli 1000 ljudi. Zaslovel z enostavnimi, a zdravimi jedmi Britanec Oliver je zaslovel z recepti za pripravo enostavnih in zdravih jedi, pisanih na kožo današnjim generacijam. Njegove znane kuharske oddaje so bile npr. Kuhinja do nazga, Jamiejeva 30-minutna kuhinja in Jamiejeva 15-minutna kuhinja, napisal pa je tudi vrsto kuharskih knjig.



Na vrhuncu slave se je odločil tudi za podjetniško pot. Po nekaj poskusih z restavracijami in verigo prodajaln peciva je začel leta 2008 po Evropi in svetu odpirati restavracije z italijansko hrano pod blagovno znamko Jamie's Italian. Odločitev o začetku insolvenčnega postopka se nanaša le na restavracije na Otoku. Takšnih restavracij Jamie's Italian je še 23, potem ko jih je lani 12 že zaprl, zaradi česar je brez dela ostalo 600 ljudi. Del Oliverjeve verige oz. gostinske skupine sta še londonski restavraciji Barbecoa in Fifteen.



Začetek postopka zaščite pred upniki pa se ne dotika restavracij Jamie's Italian zunaj Velike Britanije. Najbližja tovrstna restavracija Sloveniji je na Dunaju. Izguba v višini 20 milijonov funtov Oliver je za insolvenčnega upravitelja skupine po poročanju tujih tiskovnih agencij imenoval revizorsko družbo KPMG.

Iz te so popoldne sporočili, da bo sprožitev postopka povzročila takojšnje zaprtje 22 od 25 restavracij v Veliki Britaniji, odprti bodo ostali le trije lokali v sklopu kompleksa londonskega letališča Gatwick, o usodi katerih bo odločitev sprejeta pozneje. Zaradi začetka insolvenčnega postopka bo brez dela nemudoma ostalo okoli 1000 ljudi, so dodali v KPMG.



Oliver je ob tej novici zapisal, da ga tak razplet dogodkov globoko žalosti in da se zahvaljuje vsem zaposlenim ter dobaviteljem, ki so se več kot desetletje z dušo in telesom trudili za uspeh verige. Dodal je, da razume, kako težko je vsem vpletenim.

Zahvalil se je tudi vsem strankam, ki so ga podpirali in uživali v ponudbi omenjenih restavracij v zadnjih 10 letih. »Bilo nam je v resnično zadovoljstvo, da smo vam lahko stregli,« je pristavil.



Oliver je sicer za skupino v luči vse večje konkurence na tem segmentu trga že nekaj časa iskal kupca, potem ko so prihodki verige Jamie's Italian samo lani upadli za 11 odstotkov, nad gladino pa jo je zvezdnik ohranil le s finančno injekcijo v višini 13 milijonov funtov (okoli 15 milijonov evrov).



Skupaj je Oliverjev poslovni imperij, ki vsebuje še nekatera druga podjetja, lani zabeležil izgubo v višini 20 milijonov funtov, predvsem zaradi slabega poslovanja restavracij.