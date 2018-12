Izzivali so ga, naj povabi Jennifer na zmenek

David Walliams še nikoli ni tako užival v delu. FOTO: Guliver/getty Images

Davidu je bilo snemanje z zvezdnikoma v veliko zabavo.

Pisatelj in igralecje imel v svoji dolgoletni karieri že veliko slavnih ljubimk, ne nazadnje je bil poročen z, a vendar je priznal, da se mu šibijo kolena, ko je v njegovi bližini. Ameriška zvezdnica, ki jo najbolje poznamo po vlogi Rachel iz nadaljevanke Prijatelji, in 47-letni Britanec skupaj nastopata v nastajajočem filmu Murder Mystery produkcijske hiše Netflix.David je priznal, da je bil sprva kar brez besed, ko je spoznal šarmantno in ljubko zvezdnico. »Ona je sanje. Bil sem kar otopel, ker je tako zelo popularna,« je povedal David. »Govoril sem si, 'oh, moj bog, to je Jennifer Aniston. Kaj naj ji sploh rečem?' A je tako prikupna in ljubezniva.«Razkril je, da so njegovi prijatelji vztrajno namigovali, da bi se morda lahko med njima spletla romanca. Sam v to ne verjame, saj se ne more primerjati z njenima bivšima možema. »Nekateri prijatelji so me spodbujali, naj jo povabim na zmenek, a bi to bil po mojem sestop s stopničk, ne nazadnje je bila zin. Tega ji ne bi privoščil,« je povedal igralec, ki ima z Laro petletnega sinaMurder Mystery bo od zvezdnikov kar pokal po šivih, saj imajo v ekipi tudi. David je tudi nad njim skrajno navdušen, pravi, da ustvarja pozitivno razpoloženje v ekipi. »Ne verjamem, da sem imel kdaj boljšo delovno izkušnjo. Adam Sandler je strašno duhovit, ves čas improvizira, te spravlja v smeh, igra smešno glasbo in pleše. Slišati je, kot da bi lahko bilo nadležno, pa ni. Želi si ustvariti veselo vzdušje, zato da bi bili vsi sproščeni in bi dali vse od sebe. Dobil sem občutek, kot da je gostitelj zabave, ki smo se je vsi udeležili.«Sodelovanje v projektu je za Davida zanimiva izkušnja. »Nekega večera sem bil zin Adamom na večerji, ko naenkrat opazim, da sedi za sosednjo mizo. Družbo ji je delala draguljarka, ki jo poznam prek. Tako me je Loree predstavila Cher, rekoč: 'Cher, to je David, on je Eltonov prijatelj.' Cher pa je rekla, da jo veseli, ampak da ne ve, kako si naj s tem pomaga.«