Izposojenega nakita igralka ni vrnila

Že res, da je modna ikona, po kateri se zgledujejo ženske in dekleta, ter da s svojim prefinjenim okusom oblikuje modne smernice. Vseeno pa morajo tudi zaveljati enaka pravila kot za vse druge. Če si nekaj izposodiš, moraš to vrniti, so ostri pri podjetju za oblikovanje dragocenega nakitaKat Florence, ki so zvezdnici pred dvema letoma za snemanja posodili nakit v vrednosti 150 tisočakov. In ji šli nato še toliko na roko, da so ji dva meseca pustili, da ga nosi tudi zasebno. Toda minili sta že dve leti, nakita pa še niso dobili nazaj. Zato so zvezdnico serije Seks v mestu zdaj zvlekli v sodne klopi. Že drugič v enem letu.Igralka insta na bojni nogi že vse leto. Oblikovalka nakita je zvezdnico že aprila udarila s tožbo, češ da se ni držala njunega poslovnega dogovora. Podpisali naj bi namreč skoraj osem milijonov evrov težko pogodbo, da bo Parkerjeva obraz njenega nakita, a je svetlolaska dogovor nato meni nič, tebi nič prekršila ter menda ni izpolnjevala svojih obvez. Igralka pa oblikovalki ni ostala dolžna, temveč je nato v protitožbi zatrdila, da ji Katino podjetje ni plačalo za opravljeno delo ter da v reklamne namene še naprej in brez njenega privoljenja izrabljajo njeno podobo in ime. Še pred razsodbo je Florenceova proti igralki že vložila novo tožbo, s katero bi rada Parkerjevo po sodni poti prisilila, da ji plača za nakit, ki si ga je prisvojila.Res je, da oblikovalci velikim imenom zabavne industrije podarjajo svoje izdelke, saj si tako zagotovijo odlično reklamo. Igralkin odvetnikprav s tem znanim prijemom brani svojo stranko. »Obtožbe, da izposojenega nakita ni vrnila, so lažne. Sarah Jessica je imela s Kat sklenjeno pogodbo, da reklamira njene izdelke. Na njihovo prošnjo je nakit s fotografiranja obdržala, da ga nosi in razkazuje na rdeči preprogi in medijsko odmevnih dogodkih. Sarah Jessica je zelo poštena oseba, nikoli ne bi obdržala česa, kar ni njeno,« je zavrnil obtožbe in dodal, da je bila njegova varovanka tista, ki je nakit nameravala vrniti, ko ji je Kat brez pojasnila in kljub zavezujoči pogodbi nehala plačevati za rabo njenega imena in obraza. »A odgovora ni bilo. Kat Florence ni pretirano zanimalo, da jim vrne nakit.«Nakit je obdržala in nosila, ker je bilo to v okviru njene naloge promocije nakita in znamke. Tako zvezdničin tabor. Na drugi strani pa je oblikovalka s povsem drugačno zgodbo. Nakit naj bi igralka nosila le na promocijskem snemanju, »a je prosila, da bi si nekatere kose, med temi tudi 40 tisočakov vredne uhane in 25.000 evrov vreden prstan, izposodila, da bi jih nosila zasebno. Dogovorili smo se za dva meseca, vse, kar je obdržala, smo natančno zabeležili. To je bilo spomladi 2016, a teh kosov do danes nismo videli. Nakit je obdržala, zato bi ga morala plačati.«