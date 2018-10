Izobčeni komik se je spet pojavil na odru

Padel je na vrhuncu svoje kariere. FOTO: Guliver/cover Images

Med prvimi in najbolj opaznimi imeni v aferi spolnih zlorab v zabavni industriji je bil tudi velikan komedije. Njegovo nespodobno vedenje in izkoriščanje položaja moči ga je ustavilo prav v trenutku, ko se mu je nasmihala izjemno bleščeča kariera, bil je tik pred premiero filma, ustvarjal je tudi več uspešnih nadaljevank.Ne glede na vse, nihče ne more zanikati, da ne gre za enega največjih komedijantov vseh časov. V nasprotju z večino je Louis takoj priznal obtožbe petih žensk, ki so trdile, da je masturbiral pred njimi, in se povsem umaknil iz javnega življenja. Vse produkcijske hiše so mu obrnile hrbet, z njim nihče ni hotel imeti opravka.Po dolgih mesecih pa se je 51-letnik minulo nedeljo znova pojavil na odru slovitega stand up središča New York City Comedy Cellar. Večina občinstva je njegov nepričakovani nastop sprejela z navdušenjem, nekaj žensk pa je ob prihodu kontroverznega komika protestno zapustilo prostor. Dve osebi naj bi vljudno zahtevali vrnitev denarja za vstopnico.Njegov nastop se je začel okoli polnoči, nekaterim se je zdel nekoliko aroganten, svojega škandala ni omenjal, rekel je le, da se je za nekaj časa umaknil, ker da vsakdo potrebuje premor. To je bil že njegov drugi javni nastop v zadnjih mesecih.Očitno malce tipa, kakšno je v javnosti vzdušje, saj bi se rad vrnil in poskušal obuditi svojo uničeno kariero. Videti je, da ima še vedno veliko prijateljev in zaveznikov v zabavni industriji, ki mu poskušajo pomagati.»Če vam niso všeč nenapovedani nastopi komikov, lahko prizorišče zapustite, ne da bi motili druge. Nič vas ne bomo vprašali, vrnili vam bomo denar,« je zapisano na vstopnici za njihove predstave. Na spletu je že posnetek njegovega nastopa, s katerim je bil Louis C. K. očitno več kot zadovoljen.